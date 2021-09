annonse

En håndfull sent telte forhåndsstemmer i Nordland førte i går til at ikke mindre enn fire mandater gikk til nye kandidater. Det endelige valgresultatet er med andre ord slett ikke klart ennå.

Totalt skal Nordland fylkeskommune kontrolltelle over 120.000 stemmesedler.

I går kveld førte en håndfull stemmer til SV i fylket til at toppkandidat Mona Fagerås gikk fra et utjevningsmandat til å ta det siste direktemandatet i fylket fra Høyre med syltynn margin. For at regnestykket skulle gå opp, måtte Høyre ha et utjevningsmandat, som de tok fra Venstre i Akershus. Dette førte igjen til at Venstre måtte ha et nytt utjevningsmandat, som de tok fra Rødt i Nord-Trøndelag, mens Rødt endte opp med det ledige utjevningsmandatet i Nordland.

Det å telle stemmer er nemlig ikke gjort en gang for alle. Alle stemmer skal nemlig telles tre ganger for sikkerhets skyld. Først to ganger hos kommunene og deretter skal de telles på nytt en gang hos fylkeskommunen.

I dag begynte kontrolltellingen av de av forhåndsstemmene i Nordland som var kommet sent eller som av andre grunner foreløpig var blitt lagt til side for eksempel fordi de var kommet fra nordlendinger som hadde stemt utenfor fylkesgrensene fredag.

– Jeg ville nok ikke vært sikker, før fylkesvalgstyret har godkjent valgresultatet mandag, uttalte valgansvarlig Lise Nilsen i Nordland fylkeskommunen til VG.

