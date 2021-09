annonse

En gruppe aktive og pensjonerte lærere protesterte i New York mandag mot kravene om at alle ansatt i delstatens undervisningssektor må vaksinere seg innen 27. mars eller miste jobben.

– F-ck Joe Biden kunne man høre fra demonstrantene på Brooklyn bridge, skriver Fox News.

De samme slagordene kunne høres på Brooklyn Pier.

Protesters against the mandatory shot take over the Brooklyn pier and chant " F$CK JOE BIDEN " #NYC #JoeBiden #VaccinePassports pic.twitter.com/Dsuo94JLkK — Leeroy Johnson (@LeeroyPress) September 14, 2021

Joe Biden har gitt ordre om at alle ansatte i offentlige sektor samt de i selskaper med over 100 ansatte må vaksinere seg.

New Yorks borgermester ga i august ordre om at alle ansatte under undervisningsdepartementet måtte vaksinere seg innen 27. september eller risikere å miste jobben.

En del lærere har organisert seg i foreningen Teachers for Choice. De krever å kunne bestemme over sin egen kropp uten å miste jobben, skriver Fox News.

Fox News melder også at det er økende motstand mot Bidens vaksinekrav. I flere delstater styrt av republikanere er det politisk motstand.

Tidligere president Donald Trump anbefaler folk å ta vaksinen som han var med å forsere gjennom godkjenningsprosessene mens han var president. Men han mener det obligatoriske kravet er å gå for langt.

– Det burde ikke være nødvendig, sier Trump ifølge Fox News.

Studenter mot Biden

Flere videoer spres på sosiale medier av tilskuere, angivelig universitetsstudenter, som roper Fuck Joe Biden.

Her fra Auburn/Alabama State:

Her fra Mississippi State/NC State:

#FBiden ,it's people very hard to ignore, very popular nowadays pic.twitter.com/G68pKdIrmH — Taimour Alkabili QuadiGraf (@TAlkabili) September 12, 2021

