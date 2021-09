annonse

annonse

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum skal møte Ap-leder Jonas Gahr Støre onsdag kveld.

Det bekrefter Vedum selv overfor NRK.

Han forteller at han har hatt besøk av sin kollega Marit Arnstad hjemme hos seg selv.

annonse

På spørsmål om hva han og Arnstad snakket om, svarer Vedum:

– Det er selvfølgelig hvordan vi skal forvalte tilliten vi har fått i valget, og det ansvaret vi har fått, sier Vedum til kanalen.

SV-leder Audun Lysbakken skal på sin side møte Støre torsdag, noe nestleder i partiet, Torgeir Knag Fylkesnes, bekrefter overfor NRK.

annonse

Målet med møtet er å finne ut om det er mulig å danne en flertallsregjering.

– Vårt utgangspunkt er at dersom vi klarer å danne et flertall som kan redusere sosiale forskjeller vesentlig, og få til et skikkelig grønt skifte, så vil det være interessant for oss, sier Fylkesnes.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474