Sør-Korea skjøt i dag for første gang opp en rakett fra en ubåt bare timer etter at nabolandet i nord hadde prøveskutt langtrekkende raketter.

Myndighetene i Sør-Korea kunngjorde i dag at de hadde utført en test av en ny, langtrekkende rakett som ble skutt opp fra en ubåt under vann. Testen, som ble overvært av president Moon Jae-in, var vellykket og raketten nådde ifølge myndighetene det planlagte målet.

Sør-Korea blir dermed det sjuende landet i verden med en slik type avansert våpenteknologi og president Moon hevder at Sør-Korea nå har «tilstrekkelig forsvar for å kunne svare på Nord-Koreas provokasjoner når som helst».

Ekstraordinært at to land tester raketter på samme dag

– Det er ekstraordinær timing når du ikke bare har ett, men to koreanske land som tester langtrekkende raketter på samme dag. Det tyder på at det er et våpenkappløp i denne regionen som alle er nødt til å være oppmerksomme på, sier professor John Delury ved Yonsei-universitetet i Seoul.

Nyheten kom bare timer etter at det ble kjent at nabolandet Nord-Korea har skutt opp to langtrekkende raketter i det som er landets andre våpentest på få dager. Etterretningstjenestene i både Sør-Korea og USA er i ferd med å analysere detaljer om disse rakettene og deres ferd og den japanske kystvakten har bekreftet at begge rakettene landet utenfor landets økonomiske sone, i havet mellom Japan og Koreahalvøya.

Japan reagerer sterkt på testingen

– Rakettutskytningen truer Japans og regionens fred og trygghet og er fullstendig hårreisende, sier Japans statsminister Yoshihide Suga.

Mandag testet Nord-Korea sine langtrekkende nyutviklede krysserraketter som minner om små førerløse fly som kan bevege seg raskt og lavt for å unngå å bli oppdaget. De skal ha vært i luften i litt over to timer og truffet mål 1.500 kilometer unna og nyhetsbyrået KCNA omtaler krysserrakettene som «et strategisk våpen av stor betydning».

Det er ikke innført noe internasjonalt forbud mot nordkoreanske krysserraketter, men landet er underlagt en rekke internasjonale sanksjoner som følge av landets utvikling av atomvåpen og langtrekkende, ballistiske raketter.

Våpentestingen fra Nord-Korea skjer samtidig som Kinas utenriksminister Wang Yi er på besøk i den sørkoreanske hovedstaden Seoul for å møte sin sørkoreanske kollega og president Moon, og kan oppfattes som et signal Nord-Koreas fremste allierte og handelspartner.

