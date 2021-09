annonse

Eivind Trædal retter hard skyts mot borgerlige partier etter at hans eget parti gikk på trynet i valgkampen og havnet under sperregrensa.

Det gikk ikke som MDG håpet på. De fikk hele media med seg i det som ble omgjort til en «klimavalgkamp» med massiv dekning.

De gode meningsmålingene før valget viste seg å være feil, og valgnatten ble det musestille på De Grønnes valgvake når resultatet viste at partiet havnet under sperregrensen.

MDGs Eivind Trædal var uvanlig stille valgnatten og kom med få oppdateringer på sosiale medier, noe som er ulikt den twitter-glade politikeren. Han skrev til slutt et innlegg på Facebook der han var «skuffet», men at han var glad for regjeringsskifte.

Frustrert

Nå som valget har sunket inn har han imidlertid kommet med nye oppdateringer på Facebook og Twitter. Sinnet er nå rettet mot Frp, der Trædal nevner både partileder Sylvi Listhaug og Carl I. Hagen som begge blir å se på Stortinget de neste fire årene.

Det liker en «frustret» Trædal ekstremt dårlig.

– En av de tingene som har frustrert meg mest de siste åtte årene, er hvordan de borgerlige partiene har legitimert Frps fremmedfrykt og klimaskepsis, og sett gjennom fingrene med drøye utspill. Den dynamikken kan kanskje endre seg nå. Erfaringene fra USA og Storbritannia viser hvor farlig det er når konservative og liberale krefter ikke klarer å demme opp for høyrepopulismen.

36-åringen legger til at Norge får et enda mer reaksjonært Frp og flere progressive politikere valgt inn fra Høyre og Venstre. Trædals håp et at Erna Solberg trekker seg som partileder fra Høyre og at noen som ikke liker Frp tar over.

«Hvis Erna skulle ønske å trekke seg så har hun flere sterke kandidater til å ta over som kanskje kan bidra til å markere mer avstand til Frps rå høyrepopulisme. Det vil i så fall være et framskritt», skriver Trædal på Facebook.

MDG havnet på 3,94 prosent, 0,06 prosent under den magiske sperregrensen.

