Avisen Nordlys’ kommentator Skjalg Fjellheim vil flytte NRKs valgredaksjon ut av Oslo.

– Jeg mener både kommentatorer og nyhetsjournalistikken har bommet, sier Fjellheim til Journalisten, med en brodd mot MDG. De havnet under sperregrensen, men de ble heiet frem av gammelmedia:

– Mediene utropte dette valget til et klimavalg for hele landet, men det ble det ikke. «Brølet fra storbyene» endte opp som et Oslo-fenomen, og det er rart å tenke på at mediene ikke klarte å fange dette opp.

Han sier at Senterpartiet ble snakket nord og ned i gammemedia. Mens MDG derimot ble opphøyet.

– Jeg vil ikke skjære alle over én kam, men generelt har det vært satt en tone og en dagsorden i Oslo-pressen som har henvendt seg til den urbane, velutdannede, unge middelklassen i sentrum av Oslo, sier Fjellheim, og legger til:

– Dekningen har vært veldig preget av «kode rød for menneskeheten», med saker om kvinner som steriliserer seg på grunn av klimaangst. Det har derimot vært veldig få reportasjer om hvordan man lager en finstemt, differensiert klimapolitikk for et helt og variert land som Norge.

Fjellheim sier at det er ikke bare MDG som har snakket om klima i løpet av valgkampen.

– Dette handler ikke om klimafornektelse, men om utforming av politikk. Norge er et utfordrende land å lage klimapolitikk for.

Han mener at NRK i sum har framstått som en sorggruppe for klimaaktivister, og at de har skapt et bilde av motsetning mellom de unge velgerne i byene og distriktene, og har framstått som desorienterte i sitt eget land.

– Mitt forslag er at NRK ved neste korsvei flytter sin sentrale valgredaksjon ut av Oslo.

