annonse

annonse

Investor Jens Ulltveit-Moe var stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne. Han tok fly til partiets valgvake, og ble tydelig skuffet.

– Det er klart at det er veldig skuffende at vi ikke kom over sperregrensen – en stor skuffelse. Jeg tror at det i stor grad skyldes at borgerlige velgere gikk til Venstre og heller stemte på dem, sier Jens Ulltveit-Moe, investor og stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne til Dagens Næringsliv.

Les også: Profilert musikk-journalist: – Det som skremmer meg med MDG er holdningene og fanatismen (+)

annonse

Da den første prognosen ble offentliggjort klokken 21.00 ble det stemning på MDGs valgvake. Det så ut til at dette ville bli noe stort. Men så falt stemningen, sperregrensen kom i veien. Ulltveit-Moe synes at dette var ergerlig.

– Klart det er ergerlig. Spesielt ergerlig er det at vi ikke nådde ni til ti prosent oppslutning i Oslo. Vi fikk tre mandater, hvilket er mer enn tidligere, men det er likevel veldig skuffende, sier han.

– Jeg hadde trodd at vi kunne komme på vippen. Det ser ikke sånn ut nå.

annonse

Les også: MDG-populismen står i veien for en viktig debatt om kjøttforbruket vårt (+)

Ulltveit-Moe har tidligere vært Høyre-mann og gitt dem penger, men i fjor gikk han over til MDG.

– Jeg gikk over fordi oljeavtalen Høyre inngikk i fjor var så forferdelig. Det var absolutt det vi ikke trengte. Da gikk jeg til det partiet som har klima øverst og det er MDG, sier han.

– Da velger man partiet man tror mest på og er minst uenig med. Det er nok av områder jeg har ulikt syn med MDG, men hovedpunktet med klima støtter jeg fullt ut.

Ulltveit-Moe ankom valgvaken i fly fra Trondheim, skriver DN.

Ulltveit-Moe var tidlig ute og satser penger på det grønne skiftet. Det har han tapt store penger på.

Selv forklarte han tapene på denne måten i 2019:

– Jeg trodde det grønne skiftet ville komme raskt. Jeg forventet et taktskifte i verdensøkonomien, og jeg trodde jeg kunne tjene godt på det også.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474