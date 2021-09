annonse

annonse

«Dette er ikke bra for Norge,» sa Vidar Kleppe til Resett mandag kveld da det ble klart at Demokratene ikke fikk den oppslutningen de trodde på. Nå gir han opp drømmen om comeback til Stortinget.

Det er lokalavisen til Fædrelandsvennen som har intervjuet den tidligere Frp-eren og stifteren av Demokratene. Etter at Geir Ugland Jacobsen ble ekskludert fra Frp i desember 2020 og gikk over til Demokratene har medlemsmassen tidoblet seg. Men sluttresultatet ved valget endte på 1,1 prosent.

Nå erkjenner Demokratene-topp Vidar Kleppe (57) at det etter alt å dømme aldri blir noe comeback på Stortinget, melder NTB.

annonse

Kleppe sier til Fædrelandsvennen at han hadde store forventninger etter flere gode målinger.

– Jeg så for meg at vi klarte sperregrensa. Jeg var inne på en måling i Dagbladet og et par til. Jeg trodde virkelig på alle tilbakemeldingene. Det kokte. Jeg var sikker på at vi skulle klare det, sier han til avisen.

Senest valgdagen spådde Kleppe en stor overraskelse og et brakvalg, men det endte med stor skuffelse. Heller ikke i hjembyen Kristiansand strømmet folk til partiet. I kommunevalget for to år siden fikk partiet over 13 prosent, men kun 3 prosent av kristiansanderne ga Kleppe sin stemme for gjøre comeback på Stortinget etter 20 år.

annonse

Fædrelandsvennen beskriver en «preget politisk veteran» etter valgnederlaget. Han mistet også kona Elin Kleppe i sommer etter lang tids kreftsykdom

– Jeg vet ikke om det blir noen neste gang for meg. Det var 20 års jubileum nå, for sist jeg satt på Stortinget. Jeg ser ikke for meg noe neste gang. Du verden hva de har gått glipp av der. Dette var min store sjanse for et comeback på Stortinget, sier Demokratene-lederen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474