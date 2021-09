annonse

Afghaner misfornøyd med hotellet han får bo i.

To afghanske menn som er blitt evakuert fra hjemlandet med sine barn og koner til Storbritannia, krever nå at medlemmer av deres utvidede familier også blir hentet fra Afghanistan.

Shams, en tidligere kommunikasjonsmedarbeider som har jobbet ved den britiske ambassaden i Kabul, ble tatt med til Storbritannia sammen med sin kone og seks barn. Han har nå bodd i over en måned på et hotell i Buckinghamshire.

Shams sier til Evening Standard at han setter pris på muligheten til å få være i Storbritannia, men at han mener at mer bør gjøres for hans kolleger og slektninger, som angivelig lever i dekning.

Utfordrer minister

Han mener at også fjernere slektninger bør hentes til Storbritannia.

– Jeg påminner Priti Patel (Storbritannias innenriksminister, red.anm.) om hennes ord, da hun sa at hun har en gjeld av takknemlighet overfor det afghanske folk. Jeg tror det er den beste måten å si det på, og vi håper virkelig at Storbritannia vil gjøre sitt beste for å evakuere folk som fortjener det, sier Shams til avisen.

Nazir, som tidligere har jobbet som tolk, og som også er evakuert til Storbritannia sammen med sin kone og deres barn, sier også at han prøver å få sine slektninger evakuert fra Afghanistan, og hevder at disse blir torturert og truet.

Misfornøyd med hotell

Shams er også misfornøyd med sin og familiens bosituasjon. Han mener det er for mye bråk på hotellet, og ber innenriksdepartementet skynde seg med å finne passende bosted for dem, så de kan «starte sine liv ordentlig».

8000 evakuert

Menn som Shams og Nazir er relokalisert som del av et særskilt program for å verne om tidligere medarbeidere for det britiske militæret og britiske myndigheter i Afghanistan, samt deres familier. Tidlige estimater anslo at programmet skulle omfatte 5 000 personer, men at det kunne bli så mange som 10 000. Hittil har britiske myndigheter evakuert 8 000 i henhold til programmet.

Den britiske regjeringen har annonsert at disse flyktningene vil bli tilbudt å oppgradere fra midlertidig til permanent oppholdstillatelse.

Millioner av pund skal brukes for å ordne skoleplasser, helsehjelp, bosteder og universitetsplasser for de evakuerte.

Britiske myndigheter har lovet å hente 20 000 flyktninger fra Afghanistan de neste årene.

