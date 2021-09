annonse

annonse

Søndag 12. september møtte en asylsøker, angivelig fra Togo, opp på Norges nasjonale ankomstsenter for asylsøkere i Råde.

Togo

Landet Togo er en republikk i Vest-Afrika, ved Guineabukta. Dette landet er et av Afrikas minste, og grenser i vest til Ghana, i nord til Burkina Faso, i øst til Benin og i sør til Atlanterhavet.

Arealmessig er dette landet kun litt større enn Innlandet fylke.

annonse

Pågrepet

På bakgrunn av den lite troverdige informasjonen som fremkom i asylsøkerens asylregistrering 14. september 2021, ble han dagen derpå besluttet pågrepet.

Fingeravtrykk

Et fingersøk i den felles europeiske fingeravtrykksdatabasen «Eurodac» blottla raskt at asylsøkeren tidligere allerede hadde søkt beskyttelse i Hellas i mai 2018, samt i Frankrike i april 2021.

Asylsøkeren hadde allerede fått innvilget opphold i Hellas, noe han innrømmet overfor norsk politi. Likevel reiste han videre til Frankrike og innga en ny asylsøknad.

annonse

Han begrunnet utreisen fra Hellas til Frankrike med at han ikke fikk den nødvendige helsehjelpen der.

Begjært internert (innsatt)

Relatert til asylsøkerens forklaring og historikk, ønsket politiets utlendingsenhet (PU) overfor Oslo tingrett å holde denne personen internert i inntil fire uker, slik at han med tvang kan tilbakeføres til Hellas i medhold av Dublin-samarbeidet.

Les også: Frp vil ha lukkede asylmottak: – Må ha kontroll på hvem vi slipper inn

Kjennelsen

Dommerfullmektig Monica Magdalena Zak kom blant annet fram til følgende:

«Retten mener det i denne saken foreligger vesentlig fare for at fremstilte vil unndra seg iverksetting av et eventuelt vedtak som innebærer at han skal overføres til et annet europeisk land i medhold av Dublin-samarbeidet, i dette tilfellet Hellas.

Fremstilte har asyl i Hellas, men reiste likevel videre til Frankrike for å søke asyl på nytt i 2021. Denne asylsøknaden ble så trukket, før han reiste videre til Norge for å søke om asyl her.

Fremstilte har opplyst at bakgrunnen for at han forlot Hellas var hans helseproblemer, som han mener at han ikke fikk tilstrekkelig helsehjelp for der.

Manglende helsehjelp var også bakgrunnen for at han senere forlot Frankrike, hvor han også hadde søkt asyl. Han oppholdt seg kun i Frankrike i løpet av en kort periode før han reiste videre.

annonse

Retten mener at fremstiltes handlingsmønster gir inntrykk av en manglende respekt for asylinstituttet, og at handlingsmønsteret også trekker i retning av at han vil reise videre fra Norge dersom han ikke oppnår det han ønsker her, slik han tidligere har gjort».

Retten tok politiets begjæring om internering til følge, og interneringsfristen ble satt til 13. oktober 2021.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474