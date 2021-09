annonse

Stortingsvalget 2021 er over og tiden er inne for de som tapte valget til å komme med sine forklaringer på dette.

Dette er like moro hver gang fordi det er få, om noen, som faktisk legger skylden på seg selv.

Det er alltid noen andres skyld.

Sylvi Listhaug som er leder i Frp, legger skylden for tilbakegangen på regjeringstiden sammen med Venstre og KrF.

– Det å sitte i regjering med Venstre og KrF var ingen suksess, mens å regjere sammen med Høyre var populært, sa Listhaug til VG.

Demokratenes representant, Vidar Kleppe, mener skylden for at partiet kun fikk 1,2 prosent av stemmene ligger hos mediene.

– Det at vi ikke fikk slippe til i debatter i MSM-medier, valgomater og skolevalg er selvsagt hovedårsaken for at Demokratene som setter Norge først og har det beste programmet, ikke ved dette valget klarte sperregrensen på 4 prosent, sa Kleppe til Resett.

Kleppe mente før valget at Demokratene ville gjøre et brakvalg og komme over sperregrensen.

– Glem MDG, Rødt og hvem det nå måtte være – det er vi som kommer til å bli årets store overraskelse, sa Kleppe.

MDG-leder, Une Bastholm, later som partiet gjorde et kjempevalg, mens de i realiteten skuffet stort og ikke klarte å komme over sperregrensen.

– Aldri før har så mange stemt på Miljøpartiet De Grønne! Aldri før har vi blitt en gruppe på Stortinget!, skriver Bastholm på sin Facebookside.

Der skriver hun forøvrig også mye annet rart, som for eksempel at klima, natur og dyr er partiets hovedfokus. Det bringer jo naturligvis smilet frem, når vi vet at MDG ønsker vindmøller over alt i naturen, noe som også ødelegger og sågar dreper dyr.

En annen ting som er svært betenkelig, er at Lan Marie Berg kom inn på tinget.

En person som måtte gå av etter mistillit mot seg i byrådet i Oslo, skal altså være skikket til å ta steget opp og være en del av landets representanter.

Det er pussig at noe sånt er mulig, men i Norge går det meste så lenge man er på politisk korrekt side.

KrFs leder, Kjell Ingolf Ropstad, skylder på partiet Sentrum og Partiet De Kristne som grunn for at de ikke nådde over sperregrensen.

– Vi vet jo ikke om disse velgerne faktisk ville stemt KrF. Men det er klart: Det er interessant å se at oppslutningen derfra kunne gitt tre, fire, fem mandater til, til noe som politisk ligger ganske nær dem, sier Ropstad til Vårt Land.

Men den aller beste bortforklaringen kommer den profilerte musikkeksperten Yan Friis med. Som femtemann på listen for Kystpartiet har han følgende å si om at partiet kun fikk 167 stemmer på landsbasis:

– Mange tror at 167 er veldig få mennesker. Ta dem med deg hjem i din egen stue, så skjønner du fort at det er veldig mange mennesker. Faktisk kjempemange. Noen må til og med stå utenfor og vente litt. Jeg håper Kystpartiet stiller liste også neste år. Jeg nådde helt opp til 5. plass på listen i år. Her er mye å hente i 2025. Jeg er optimistisk. En oversikt jeg så anga vår stemmeandel til 0,0%, noe som gir en tilbakegang på kun 0,1%. Det er en veldig ubetydelig tilbakegang. Altså et godt valg. Når MDG forlanger om ikke verdensherredømme, så i hvert fall statsmakt når 96% ikke vil ha dem, kan jeg ikke skjønne annet enn at vi bør tas med på et møte med Støre. Vi kan ha mye å snakke om. Kandidaten (5. plass i Oslo) uttaler seg ene og alene på vegne av seg selv. Og hvis dere vil vite hva jeg stemte, er mitt svar: Det er hemmelige valg i Norge. Takk for meg.

