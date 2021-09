annonse

NRK etablerte en klimaredaksjon i 2020. Den består av åtte journalister som jobber med klima døgnet rundt.

– Vi har en helt annen kompetanse på klimafeltet i redaksjonen i dag enn vi hadde for to år siden. Journalistene her har vært veldig dedikert, sier Hans Cosson-Eide, klimakoordinator i NRK, til Journalisten.

Klimajournalist Iselin Fjeld har en bachelor i sosialantropologi og journalistikk, men hun har en stor interesse for klima.

– Jeg har lest om natur og ville dyr opp gjennom hele oppveksten og ofte tenkt at jeg egentlig burde blitt biolog, sier hun, og forteller at klimajournalistikk er midt i blinken:

– Nå har jeg endelig funnet hylla mi. Jeg kjempet i mange år for at klima skulle bli en prioritert sak i mediebildet. Så for meg er klimaredaksjonen en stor seier.

Fjeld mener Norge begynner å ta det innover seg at vi skal gjennom et grønt skifte uansett. Hun føler et ansvar for den trøttheten mange føler for krisen, og at mange tror håpet er ute. Derfor er det utrolig viktig å formidle hvor mye utvikling av teknologi og klimapolitikk som finnes der ute. Det som kan gi oss håp.

– Jeg er bekymret, men er også håpefull. Jeg kan ha perioder med litt apokalypseangst, men man må bli vant til tanken, og jeg lener meg på at man kan finne løsninger og at vi kan tilpasse oss.

Klimakoordinator Cosson-Eide sier at klimakrisen begynner å bli mer konkret i folks liv. Dette fører til at folk ikke bare er opptatt av klimaendringer som fenomen, men også av hvordan hverdagen blir når vi skal møte utfordringene knyttet til den.

