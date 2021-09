annonse

Kent Andersen i Demokratene kommer med sterke påstander om kaos i Oslo FrP.

FrP-veteran Peter N. Myhre utfordret Demokratenes Kent Andersen til å bevise påstander han kom med på Myhres Facebookside.

Men det var Myhre som startet.

– Og så sier vi takk og farvel til “Demokratene”. Hadde de 33.000 stemmene i stedet gått til Frp ville vi fått en enda litt tøffere stortingsgruppe. Vi kunne kanskje fått inn Jon Helgheim i Oslo. “Demokratene” har gjort sitt til å støtte venstresiden i Norge, håper dere er fornøyd med resultatet, skrev Myhre på Facebook.

Innlegget falt ikke i smak hos Kent Andersen.

Kent Andersen var styremedlem i Oslo FrP inntil eksklusjonen av Geir Ugland Jacobsen i desember 2020. Andersen meldte seg ut av Frp og inn i Demokratene. I mai 2021 ble han valgt til politisk nestleder i Demokratene, der Ugland Jacobsen ble valgt til leder.

– Å, så du tar DEN Peter N. Myhre? Da vil du kanskje ha noen sannhetsord om innsiden av FrP tilbake? Om hvordan du rømte fra ledervervet i Oslo FrP da Siv trakk seg? Eller hvordan gruppeleder ga faen i valgkampen og måtte kalles tilbake fra ferie i Spania? Eller hvordan Solvik Olsen skulle løfte Oslo FrP til 20 prosent, men aldri gjorde et dugg? Nei – du vil ikke det. Hold kjeft og pass dine egne saker, for Demokratene er ikke anti-FrP. Vi er imot din liberalisme, globalisme og maktspill som preger alle globalist partiene, og ødelegger norsk politikk. Hysj med seg før du gjør meg ærlig, skrev Andersen som kommentar under Myhre post.

Myhre ber om en forklaring på disse påstandene.

– Det var da svært Kent Andersen. Spania? Rømt fra lederverv? Ja, la oss få vite mer om det! Jeg skjønner du er skuffet, men lykke til, det er bare fire år til neste stortingsvalg.

Gruppeleder i Oslo FrP, Camilla Wilhelmsen, svarer også på anklagene fra Andersen og sier at hun «ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene» og at hun har forsøkt å ringe Andersen uten at han tok telefonen.

Tidligere samferdselsminister og nestleder i FrP, Ketil Solvik-Olsen, skriver så følgende kommentar:

«Kent Andersen, jeg tror du akkurat demonstrerte for omverdenen hvorfor det måtte tas et oppgjør med den manglende organisasjonskulturen som enkelte ex-FrPere representerte.»

Kent Andersen svarer imidlertid ikke ytterligere på påstandene han kom med.

Myhre konstaterer deretter at Andersen ikke vil svare på det førstnevnte kaller ryktespredning, og skriver at han har tatt en skjermdump i tilfelle Andersen vil nekte for å ha skrevet det han skrev.

Resett kontakter Kent Andersen før publisering av denne saken.

– Kunne du utdype hva du mener? Det er flere i kommentarfeltet som etterlyser det, men vi kan ikke se at du svarer.

Kent Andersen vil ikke si mye om saken. «Skal jeg avsløre mine kilder til en konkurrerende avis? I think not,» skriver han, og legger til «Hvorfor graver dere ikke selv i dette? Hvorfor spør dere ikke Myhre, Wilhelmsen og Olsen selv?»

Resett tok imidlertid kontakt med Andersen i kraft av hans rolle som nestleder i Demokratene, og ikke hans rolle som skribent i Document.

– Men en ting kan jeg si, skriver han.

– Når Sivs lydige nikkedukke Peter N. Myhre anklager Demokratene for Helgheims misere i et kvalmende angrep for å renvaske seg selv, så retter jeg fingeren tilbake. Jeg trodde de var smarte nok til å slette innlegget hans, for det er Myhres uprofesjonelle angrep som er problemet her, ikke at Demokratene driver valgkamp, avslutter Kent Andersen som kommentar til Resett.

Både Myhres innlegg og Andersens kommentar står fortsatt publisert på Myhres Facebook-side, da denne saken publiseres.

John M. Johansen bidro til denne saken.

