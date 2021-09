annonse

Ordfører i Vardø refser sitt eget parti.

– Militante i den forstand at vi er for spisset og stiller for knallharde krav på områder som gjør at folk oppfatter oss som litt for ekstrem. Det tror jeg er årsaken, sier ordfører i Vardø Ørjan Jensen til NRK om valgresultatet, og legger til:

– På den måten klarer vi ikke å komme ut med flere saker, og blir oppfattet som et «ensaksparti». Når man blir oppfattet som for ekstrem, så blir man også irrelevant.

Ørjan Jensen mener programmet til MDG innen klima og miljø har en del likheter med andre partier.

– Vi har litt strengere tiltak. Men ingen voldsom dramatikk, ut over at vi vil slutte å lete etter olje og gass. Noe som jo vil bli et resultat av utviklingen. Et annet spørsmål er om MDG har oversett distriktene og lagt alle eggene i «Oslo-kurven». MDG sentralt gikk imot en utbygging av E6 i Nordland, selv om fylkespartiet ville det.

Jensen tror det er et bevisst valg. MDG har rettet fokuset inn der hvor de store folkemengdene bor. Østlandsområdet. Han vil ikke si at MDGs strategi er feilslått, men mener de kunne ha jobbet for å få inn flere saker.

