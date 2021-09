annonse

Strømprisen i Sør-Norge er torsdag på sitt høyeste hittil i år.

Torsdag ligger snittprisen for strøm i Sør-Norge på 1,23 kroner kilowattimen utenom påslag, nettleie og avgifter, ifølge strømbørsen Nord Pool, skriver NTB.

– De høye prisene i Norge en kombinasjon av at tørt vær og høye priser i Europa, sier Lilleholt i Volue Insight til E24.

– Med de vannmagasinprognosene vi har, så må man snakke om at her kan det bli rasjonering til våren, sier Lilleholt.

Og dette er før forbrukssesongen for alvor kommer i gang. Oppvarming av hus har knapt vært nødvendig i Sør-Norge til nå, og i tillegg skal den norsk-britiske strømkabelen settes i drift om to uker.

Tredobbel regning

«For selve kraften må en husholdning ut med tre ganger så mye som normalt slik situasjonen er nå. For en gjennomsnittlig husholdning betyr det at kostnaden for kraften vil øke fra cirka 500 kr/måned i et normalår med priser på cirka 40 øre/kWh til 1500 kr dersom vi legger dagens spotpris på 113 øre/kwh til grunn. I tillegg kommer nettleie, avgifter og mva.», skriver Rennesund i en e-post til E24.

