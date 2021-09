annonse

Scenekunstner Tormod Carlsen hevdet at han ble hetset og truet etter Sløseriombudsmannens kritikk. Nå er han anmeldt for dokumentfalsk.

Flere scenekunstnere hevder at de opplever trusler, men da de ble bedt om å dokumentere det så ble det stille. Selv om regissøren av teaterstykket «Sløserikommisjonen», Morten Traavik ville betale 200 000 kroner for bevis på hets og trusler.

– All boikott og scenenekt mot Ytringsfrihetskommisjonen, Kulturytring Drammen og «Sløserikommisjonen» blir begrunnet med disse truslene. Samtidig er det ingen som har sett noe av disse truslene. Det har ikke vært dokumentert en eneste gang, sa Traavik da han annonserte dusøren.

Den eneste som sto frem var scenekunstner Tormod Carlsen. Han refererte til et meklingsmøte hos Konfliktrådet. Men Konfliktrådet avviser det hele og har anmeldt mannen.

– Konfliktrådet Oslo er misbrukt i et dokument hvor det blir fremstilt som om det skal ha vært gjennomført mekling i en sak med Tormod Carlsen som part. Saken er fremstilt som etterforsket av politiet, og deretter meklet i Konfliktrådet Oslo. Konfliktrådet Oslo har imidlertid ikke mottatt en slik sak fra Oslo politidistrikt. Det er heller ikke gjennomført mekling, eller skrevet avtale med Tormod Carlsen som part, sier direktør i Konfliktrådet, Christine Wilberg til Subjekt, og kaller det misbruk av en offentlig etat:

– Vi mener Tormod Carlsens fremstilling av saken, som underbygges med avtaledokumentet etter påstått mekling i regi av Konfliktrådet Oslo, er misbruk av Konfliktrådet som offentlig etat, og skadelig for konfliktrådets omdømme. Vi har i dag derfor valgt å anmelde han for dokumentfalsk, sier Wilberg.

Subjekt kontaktet Tormod Carlsen, men han sier han vil «sette seg grundigere inn i saken» før han kommenterer den.

Kulturrådet gir ut en milliard kroner hvert år til kunstnere

Tormod Carlsen satt i Kulturrådet faglige utvalg i 2018-2019 og delte ut penger til scenekunstnere. Etter at Sløseriombudsmannen, som heter Are Søberg, begynte å skrive om bruk av skattepenger til kunstnere ble det sirkus. De følte seg hetset og truet, ja noen fikk også problemer med å utøve sitt virke som kunstner.

Da Ytringsfrihetskommisjonen inviterte Are Søberg ble det oppstyr, et medlem trakk seg og anklaget andre medlemmer for uanstendig oppførsel, blant annet Kjetil Rolness. En rekke kunstnerorganisasjoner sendte klagebrev til Kulturdepartementet.

Resett skrev en sitatsal fra Sløseriombudsmannens Facebookside og ble politianmeldt av en kunstner. Saken ble henlagt, men Norske Dansekunstnere (NoDa) skriver til Ytringsfrihetskommisjonen at «anmeldelse av spredning av hatefulle ytringer prioriteres ikke av politi og påtalemyndigheter». Resett ble politianmeldt av en dansekunstner for medvirkning til formidling av hatefulle ytringer, og om Sløseriombudsmannen skriver NoDa at han på «svært tendensiøst vis hang ut kunstneren personlig og hennes kunstneriske virke». Fagforeningen skriver også at ytringene var en stor personlig belastning, og at det gikk sterkt ut over hennes evne og motivasjon til å arbeide som kunstner.

