Han har heller ingen tro på Demokratene: – Det partiet er for ekstremt til å høste stor oppslutning.

Det er Senterpartiets populære ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, som sier dette i et intervju med Resett.

På landsbasis var Senterpartiet vinneren i 2021 selv om oppslutningen fra meningsmålingene ikke slo helt til. Sp endte på 13,5 prosent på landsbasis. I Stjørdal gikk Sp frem hele 6,5 prosent fra og endte til slutt på 20,46 prosent.

