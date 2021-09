annonse

annonse

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han har hatt en fin prat med SV-leder Audun Lysbakken i dag.

– Det var en fin prat, som det høver seg. Vi har god tid. Nå har vi hatt to og en halv time i går med Sp og to og en halv i dag med SV. Det var vel anvendt tid, mener Støre.

Han vil ikke konkludere om hvorvidt en regjering bestående av SV, Sp og Ap er mulig.

annonse

– Jeg konkluderer ikke på det nå. Det er viktig overfor de to at dette skjer grundig, og at vi prater sammen i riktig rekkefølge. Når jeg beskriver dette som vel anvendt tid betyr det at vi tar det store mandatet velgerne har gitt på alvor, så skal vi snakke oss igjennom hva det skal bety av politikk, sier Støre.

– Vi snakker også med Rødt og MDG, men med et litt annet perspektiv. Jeg er opptatt av å gjøre dette på ordentlig vis, sier Støre, sitert av NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474