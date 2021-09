annonse

Samtlige av stortingspartiene gjennomførte ved årets valg valgvaker der hundrevis av personer i alle aldre var samlet i overfylte lokaler.

Tv-bilder viste hvordan folk danset og klemte hverandre. Vi må forvente at regjeringen og de politiske partiene har blitt meddelt hva helsemyndighetene vet om korona. Når samtlige av de politiske partiene velger å gjennomføre massevalgvaker, kan dette ikke oppfattes på en annen måte enn at de selv og helsemyndighetene vet at korona i dag er tilnærmet harmløst, det være seg fordi folk i risikogruppene er vaksinert, eller fordi korona som andre former for influensa har «brent seg ut» og blitt ufarlig.

I en slik situasjon skulle man tro at samtlige av korona-tiltakene ville bli opphevet og korona-vaksineringen, som nå retter seg mot barn og unge, ville bli innstilt. I Danmark er alle korona-tiltak opphevet. Hvorfor gjør ikke vi det samme?

Men nei. Flere av korona-tiltakene består fremdeles. Folk risikerer fremdeles å bli pålagt korona-hotell eller karantene ved innreise fra utlandet, i det minste dersom de ikke er korona-vaksinert. Ved et loppemarked jeg var på, var folk tvunget til å stå i kø og holde avstand. Kommuner innfører fremdeles munnbindpåbud og andre frihetsbegrensende tiltak som svar på smitteutbrudd. Barn sendes hjem fra skolen dersom de nekter å la seg korona-teste. Vanlige mennesker som du og jeg må altså finne oss i korona-hotell, munnbind og krav om å holde avstand, og risikerer bøter dersom vi ikke gjør det. Og barn og unge får problemer dersom de nekter å la seg korona-teste.

Den politiske eliten og medlemmer av de politiske partiene og de politiske ungdomsorganisasjonene, derimot, kan gi blaffen i enhver form for smittevern.

Langt alvorligere enn denne dobbeltmoralen er det at korona-vaksineringen av barn og unge fortsetter. All erfaring viser at korona er tilnærmet harmløst for barn og unge. Ved sine massevalgvaker viste en samlet politisk elite at den betrakter korona som fullstendig ufarlig. Like fullt fortsetter massevaksineringen av barn og unge med en eksperimentell vaksine ingen kan vite noe om langtidsvirkningene av. Foreldre som nekter barna å ta korona-vaksinen, risikerer alle slags trusler og represalier, for eksempel at barna ikke får ta del i ordinær undervisning.

Erna, Jonas og vennene deres, derimot, kan arrangere massesammenkomster med hundrevis av barn og unge til stede uten at det får noen som helst konsekvenser for dem. Herregud, dersom korona virkelig er så farlig for barn og unge at det er nødvendig å vaksinere dem med en eksperimentell vaksine, slik myndighetene hevder, skulle Erna, Jonas og de øvrige partilederne etter massevalgvakene ha vært politianmeldt for å ha satt hundrevis av barn og unges liv og helse på spill!

Faktisk er myndighetene i ferd med å snikinnføre et evigvarende korona-diktatur. Den 10. september 2021 – to dager før stortingsvalget – sendte Solberg-regjeringen et forslag om å videreføre ordningene med karantenehotell, isolering, smittekarantene og korona-sertifikat ut på høring. I første omgang foreslås det å videreføre korona-tiltakene til 1. juli 2022. Høringsfristen er særdeles kort: 24. september 2021. Intet tyder på at Støre-regjeringen vil trekke tilbake forslaget. Dersom folk ikke protesterer, risikerer vi evigvarende smittevernstiltak.

Dette dramatiske forslaget – nærmest en form for statskupp som åpner for en stadig forlengelse av unntakslovene vi har levd under i de to siste årene – har fått null oppmerksomhet av de etablerte massemediene. Selv leste jeg ved en tilfeldighet om forslaget på Steigan.no.

Men det er ikke første gang de etablerte massemediene svikter i sin dekning av korona-situasjonen. Da det i mars 2021 ble avslørt at Erna Solberg hadde brutt regjeringens korona-bestemmelser ved å invitere en mengde gjester til sin 60-årsdag, var det ingen av de etablerte massemediene som stilte det som burde være selvfølgelige journalistiske spørsmål: Nemlig om statsministeren, som må forutsettes informert av helsemyndighetene, betraktet korona som farlig når hun inviterte sin nærmeste familie og sine venner til en sammenkomst med et stort antall personer til stede. Og hvordan hun etter sin egen opptreden kunne forsvare at befolkningen skulle være pålagt strenge korona-tiltak.

Eller hva med de titusener av livsglade ungdommer som i april–mai 2021 samlet seg i parker og på andre offentlige steder uten at dette resulterte i ett innrapportert korona-dødsfall eller alvorlig sykdomstilfelle? Hvorfor var det ingen av de tradisjonelle massemediene som i denne situasjonen krevde at planene om å massevaksinere barn og unge med en eksperimentell, potensielt farlig vaksine på ble skrinlagt? Eller hvorfor krevde de ikke en fullstendig opphevelse av korona-tiltakene?

Eller hva med Høyres katastrofevalg? Hvorfor er det ingen som tolker valgnederlaget som en reaksjon på de autoritære korona-tiltakene, som folk først og fremst forbinder med regjeringspartiet Høyre? Eller hva med Erna Solbergs personlige ansvar for valgnederlaget? Kanskje var det flere enn undertegnede som, med tanke på byrdene befolkningen var blitt påført med henvisning til korona-situasjonen, syntes det var direkte frekt av Solberg å stille til gjenvalg som statsminister etter at det var blitt avslørt at hun hadde brutt sine egne korona-bestemmelser?

Og nå tier de etablerte massemediene om det som burde være den selvfølgelige konsekvensen av de politiske partienes massevalgvaker, nemlig en umiddelbar opphevelse av samtlige av korona-tiltakene og innstilling av vaksineringen av befolkningen.

