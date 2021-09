annonse

Are Søberg står bak Sløseriombudsmannen, og han klarte å hisse på seg en rekke kunstnere.

Han var kritisk til at de fikk millioner av kroner for å drite maling og rulle seg i avføring. Men en slik kunstkritikk ble møtt med aggresjon og beskyldninger. Kunstnerne påsto at de opplevde trusler og hets. Men da de ble tilbudt penger for å dokumentere slike trusler, ble det stille i fjøset.

Det var bare en som fremdeles påsto at han hadde blitt truet, men brått kom nyheten om at scenekunstner Tormod Carlsen har forfalsket dokumenter og blitt anmeldt av Konfliktrådet. De opplyser at de er misbrukt i et dokument, og at det er misbruk av offentlig etat.

– Jeg var ikke overrasket over at saken var en bløff, men godt at det også ble tydelig for andre nå, sier Are Søberg til Resett, og stiller seg tvilende til at skattebetalerne skal finansiere dette:

– Nå håper jeg tida er over for at Kulturrådet skal sponse ekstremistiske politiske aktivister

– la heller scenekunstnere drive med scenekunst.

Søberg sier videre at det er godt å se at moderate folk i det miljøet nå reagerer. For det dreier seg tross alt om en høylytt, men veldig liten gjeng som har drevet en aggressiv kampanje.

Nekter å møte

15 kunstorganisasjoner nekter å delta på Ytringsfrihetskommisjonens innspillsmøte for kunstnere, årsaken er at Sløseriombudsmannen også er invitert.

– Vi har i økende grad og frekvens blitt kontaktet av kunstnere som har opplevd hets og trakassering over lengre tid, sier leder for Norske Dansekunstnere Kristine Karåla Øren og nestleder Eva Grainger til Vårt Land, og legger til:

– Vi har bistått medlemmer som har opplevd en økende grad av hets. De har opplevd det som krevende og belastende å stå i dette presset alene, flere har valgt å utsette kunstprosjekter fordi de frykter å bli hetset.

Begard Reza

Meldte seg ut av Ytringsfrihetskommisjonen i protest, hun begrunnet det med blant annet at Are Søberg, også var invitert. Hun påstår at de har invitert inn rasister og hatpredikanter.

Ways of Seeing

De mest ekstreme nok er kretsen rundt Black Box teater, de som satte opp skuespillet Way of Seeing. Der de konstruerte et fiktivt rasismenettverk ved å filme navngitte personers private hjem. Bak stykket sto Pia Maria Roll, Hanan Benammar og Marius von der Fehr. Sistnevnte fikk varsel på grunn av hans påtrengende oppførsel overfor kvinnelig ansatte, men varselet ble ikke tatt til følge, så underslo han over 800 000 kroner på grunn av spillegjeld.

Hanan Benammar

Skrev et åpent brev til Ytringsfrihetskommisjonen der hun spør hvorfor de invitere Sløseriombudsmannen. Hun lurer på om det var et kunstprosjekt og om Are Søberg er en kunstner.

– Jeg kaller det ikke for no-platforming, boikott eller sensur slik Ytringsfrihetskommisjonen gjør, fordi folk skal aldri tvinges til dialog, skriver hun i Dagsavisen, og begrunner det på denne måten:

– Årsaken til at kunstnere ikke ville delta på Ytringskommisjonens innspillsmøte var ikke at vi ikke tåler uenighet, men at dere fasiliterte ufaglige, intellektuelt uredelige motstandere som møtte med ferdigformulerte tanker om vårt felt og for å spre flere usannheter hos Kulturdepartementet, med mål å avvikle all offentlig finansiering av kunst og kultur.

Hun mener at offentlig finansiering av kunst og kultur er en av de viktigste verktøyene vi har til å sikre at en bred representasjon av samfunnet kommer til orde, uansett kulturell, økonomisk og kjønnsmessig bakgrunn.

Benammar hevder også at Ytringsfrihetskommisjonen er med på å «hvitvaske noen av de groveste metodene til den nye, radikale høyresida» ved å invitere Are Søberg.

Hun sier videre til Ytringsfrihetskommisjonen at hun med stolthet kan betrygge dem om at kunstfeltet sitter på stor kunnskap når det kommer til ytringsfrihet, kritiske diskusjoner og debatt.

– Dere har faktisk mye å lære av oss om hvordan dere kan skape dialog og positive endringer for et mer åpent og demokratisk samfunn.

Dansekunstner Mia Habib

Hun fryktet at høyreekstrem retorikk skulle få innpass i Kulturrådet etter at de inviterte Sløseriombudsmannen til deres podkast.

Habib politianmeldte også Resett for medvirkning til spredning av «hatefulle ytringer». Resett skrev i november 2018 at Mia Habib Productions vil motta 2,8 millioner skattekroner årlig i fire år fra Kulturrådet. Saken ble henlagt.

– Jeg merket seg at Sløseriombudsmannen ikke brukte anledningen til å ta avstand fra kommentarene hos Resett, men fortsatte å henge meg ut, sier Habib.

Norske Dansekunstnere (NoDa)

De skrev et ti sider langt brev til Ytringsfrihetskommisjonen, der de blant annet påsto at «anmeldelse av spredning av hatefulle ytringer prioriteres ikke av politi og påtalemyndigheter». Om Sløseriombudsmannen skriver NoDa at han på «svært tendensiøst vis hang ut kunstneren personlig og hennes kunstneriske virke». Fagforeningen skriver også at ytringene var en stor personlig belastning, og at det gikk sterkt ut over hennes evne og motivasjon til å arbeide som kunstner.

Are Søberg til Resett

En mye brukt hersketeknikk har vært å fremstille all uenighet som «hets». En annen har vært å angripe alle som har hatt noe med han å gjøre med en variant av George Bush’ utsagn «you are with us or against us». Dette mener han er en trussel mot ytringsfriheten. Det skjønner folk flest, anser han, og derfor har han fått mye støtte den siste tiden.

Det er ikke verdt å ofre ytringsfrihet for å bevare noen skarve kunstnerstipender, synes Søberg. Han skulle ønske kunstnerne selv ikke tenkte så kortsiktig.

