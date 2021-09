annonse

Påtalemyndigheten må avgjøre om det Ropstad har gjort er straffbart. Men dette er i det minste totalt uakseptabelt av en folkevalgt og statsråd.

Det er fellesskapets penger, alles kollektbøsse, Kjell Ingolf Ropstad har tatt fra med sine aktive manipuleringer av den folkevalgte adressen på gutterommet hos foreldrene. At han kom på ideen om å betale for gutterommet i 2020 da han så at han ellers måtte betale 175.000 kroner i skatt i 2019 er et «tyveri» fra statskassen. Det overrasker meg egentlig om det ikke finnes et lovverk som også gjør at det bør vurderes som direkte straffbart.

I utgangspunktet er det riktig å gi stortingspolitikere som ikke bor i Oslo kompensasjon for ekstra bolig for de som trenger eller ønsker en forbindelse og et hjem på et annet sted. Det kan være med å opprettholde en forbindelse til andre deler av landet.

Men denne gunstige ordningen krever at politikerne som kan nyte godt av den tar en ekstra moralsk vurdering. Vi må altså stille høyere krav til deres skattemoral enn til andres.

Fristelsen ved å ta noen grep som tilsynelatende er innenfor regelverket for å slippe å betale 175.000 kroner i skatt, er naturligvis store. Slik er menneskenaturen. Jeg vil tro mer enn 80 prosent av befolkningen ville gjort det samme som Ropstad hvis de trodde de kunne komme unna med det, og de i tillegg trodde det var lovlig. Og trolig har Ropstad trodd at det var lovlig, selv om han nok har visst at det var umoralsk og ville ta seg dårlig ut om det ble kjent.

Men det er denne ekstra risikoen som han løp i den hensikt å tuske til seg noen penger som gjør at KrF også må spørre seg om hans dømmekraft er god nok.

Folk er ikke helgener, og Kirken har gjort tilgivelse sentralt i troen. Det kan nok også Ropstad få. Men alle politikere bør lære av det de nå ser og forstå at de forventes å ikke rane til seg på så åpenbart vis fra fellesskapet, som det Ropstad har gjort. Å være politiker på det nivået er ikke så dårlig betalt at de ikke bør holde fingrene unna felleskapets bøsse.

En politier skal ideelt sett tjene folket, ikke rane det. Dette ser ikke bra ut, Ropstad.

