annonse

annonse

KrF bør begynne å tenke på en lederdiskusjon i partiet, mener lokallagslederen i Kjell Ingolf Ropstads hjemkommune.

– Jeg mener også at vi nå har kommet til et sted hvor vi bør begynne å tenke på en diskusjon rundt lederspørsmålet i partiet, men jeg har selv ingen klar mening rundt hva jeg tenker om det foreløpig, sier lokallagsleder Wenche Rundsag Høgetveit i Evje- og Hornes kommune til NRK.

Ropstad har vokst opp i denne kommunen.

annonse

– Jeg er skuffet over at han ikke var åpen nok til å ta alt med i første runde. Jeg føler meg ganske sikker på at han kjente til dette den gangen også. Man får jo et klart inntrykk av at han har ønsket å skaffe seg en økonomisk fordel, sier Høgetveit.

KrF-veteran og landsstyremedlem Torhild Bransdal vil ikke si om hun tror lederdebatten kommer, på spørsmål fra Fædrelandsvennen.

– Det vil jeg ikke svare på i dag, det må vi i så tilfelle diskutere og ha prosesser på. Det ser ut som saken blir avslørt bit for bit, nå er det viktig å skaffe et helhetsbilde, sier Bransdal.

annonse

Hun er også veldig skuffet.

– Dette vitner om enormt dårlig dømmekraft, rett og slett. Det kan fremstå som kynisk skatteplanlegging.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474