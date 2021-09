annonse

MDG gjorde det bra, men mange ble likevel skuffet. Evalueringen skal ledes av nestleder Arild Hermstad.

– Selv om vi gjorde vårt beste stortingsvalg noensinne er det klart at mange er skuffet over at vi ikke klarte sperregrensen i år. Derfor har sentralstyret vedtatt at vi skal gjøre en grundig evaluering av vår egen valgkamp, sier Hermstad i en pressemelding.

– Vi skal sikre at prosessene blir gode slik at alle involverte får sagt sitt og at vi får et godt faktagrunnlag for å analysere og vurdere hva som kan bli bedre. Vi vil vurdere både strategier, oppfølging, organisering og mobilisering sett opp mot det endelige valgresultatet,.

NTB skriver at Hermstad skal benytte eksterne analyser og gjøre velgerundersøkelser.

– Vi gjennomførte også en evaluering etter valget i 2017, og tok med oss lærdommene derfra. Men for et ungt parti som MDG, er det viktig at vi tør å stille kritiske spørsmål om hva som kunne vært enda bedre.

MDG gjorde det bra på meningsmålingene, men da velgerne gikk til urnene kom partiet under sperregrensen og endte opp med tre stortingsrepresentanter. Det førte til skuffelse, selv om de fra før bare hadde en representant.

