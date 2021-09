annonse

Bedragerier i forbindelse med netthandel er et stadig økende samfunnsproblem, hvor både de allmennpreventive og individualpreventive betraktninger gjør seg sterkt gjeldende.

Svindelvarsel

26. desember 2019 advarte tidsonen.no om at flere personer den siste tiden hadde blitt svindlet av en person som legitimerte seg som Robin Valentino Gustafsson.

Svindleren, skal også ha benyttet seg av andre navn, som Robin Va Gustafsson, Robin Brown, Robin Valentino Brown, Robin Valentino Brown Gustafsson og lignende varianter.

Tidssonen.no formidlet at den det her gjelder har vært aktiv som annonsør hos dem, samt på andre plattformer som opererer med salg, bytteforslag og kontakt angående ting (klokker) som ønskes kjøpt.

Nettaktiviteten fra domfelte skjedde hovedsakelig fra nye brukerkontoer, men også fra eldre kontoer med innleggshistorikk.

Bankkontoer som domfelte blant annet benyttet i bedrageriene er: 24801452112 og 24801452112.

Det bemerkes at tidssonen.no er Norges største nettstedet angående (dyre) klokker, samt en nettbutikk for klokkeentusiaster, klokkesamlere og klokkeinteresserte.

Etterlyst

Domfelte, Robin Valentino Brown Gustafson (34), har i lang tid vært utilgjengelig for politiet. Han ble derfor etterlyst.

Våren 2021 ble han pågrepet på Oslo lufthavn Gardermoen (OSL) da han ankom med fly fra London.

London

Domfelte har etter sigende begynt et nytt liv i London, med familieliv og fast jobb.

Da han bodde i Norge og de straffbare forholdene ble gjennomført, var han uten fast jobb. I tillegg hadde han et anstrengt forhold til NAV, samt at han var tilknyttet et belastet kriminelt miljø han nå etter sigende har brutt med.

Domfelte har tidligere hatt langvarige fengselsopphold på bakgrunn av tilsvarende kriminell virksomhet.

Hovedforhandling

Retten ble satt i Oslo tingrett 2. september 2021, og domfelte «møtte» via videolink fra London. Han erkjente seg skyldig etter alle postene relatert til tiltalebeslutningen.

Dom

Dommerfullmektig, Mina Hoff, i Oslo tingrett, presiserte at det i denne saken skal avpasses en straff for ti tilfeller av bedragerier til en samlet verdi av kroner 224.790,-.

Det mest graverende enkeltstående bedrageritilfellet beløper seg til kroner 87.000,-.

I nærværende straffesak er svindelen utført med samme fremgangsmåte og overfor ti ulike privatpersoner.

De ovennevnte ti bedragerske handlingene er begått over en periode på om lag fire måneder. I den anledning, mente dommeren at domfelte over tid hadde utvist en konkret forsettlig lovstridig handling.

Dommeren bemerket også at korrespondansen mellom domfelte og de fornærmede belyste en forbausende illusjonsløs og forbrytersk fremgangsmåte – der domfelte via dialog erobrer de fornærmedes tiltro og dermed lykkes i sitt forbryterske formål.

Sett i relasjon til at domfelte har gitt en uforbeholden tilståelse, relatert til alle postene i tiltalebeslutningen, besluttet retten at passende straff skal settes til fengsel i seks måneder, hvorav 120 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Dommen var enstemmig.

Resett kontaktet domfeltes advokat Anders Westeng, for en kort kommentar.

Han meddelte at tiltalte har erkjent alle forholdene og han tar ansvar for det han har gjort. Dommen vil ikke bli anket.

