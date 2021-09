annonse

annonse

Uansett vil få heve øyenbrynene. Det er nemlig opplest og vedtatt at rasisme er et problem.

Nordmenn er rasister inntil det motsatte er bevist, og all forskning beviser at vi er rasister. Det er en Catch-22 i metodisk rasismeforskning – en forstår ikke selv at man er rasist, og de som hevder noe annet, beviser at de er rasister. Det er bare de med fremmedartet opprinnelse eller antirasistisk kompetanse som kan bedømme.

Sist ute i den ensporede debatten er Sløseriombudsmannen. Han reagerer på at Høgskolen i Innlandet har fått 12 millioner skattekroner til å forske på rasisme i lærerutdanningen. Han sier at konklusjonen kommer til å bli at norsk lærerutdanning er gjennomsyret av rasisme, akkurat som norsk idrett.

annonse

– Teorien de baserer arbeidet sitt på forutsetter nemlig at det skal være slik, konstaterer Sløseriombudsmannen.

Les også: Et av Hans Geelmuydens «hvite privilegier» er å bli kalt rasist – og deretter måtte legge seg flat (+)

Men det er Antirasistisk senter helt uenig i. Kommunikasjonsansvarlig Carima Tirillsdottir Heinesen skriver at prosjektet Sløseriombudsmannen kritiserer skal kartlegge rasisme i den norske lærerutdanningen gjennom fire år. Målet er å gjøre fremtidens lærere mer bevisste og utrustet til å forstå og håndtere det mange av dagens skoleelever utsettes for som en del av sin hverdag. Hun vil bruke mer penger på rasismeforskning:

annonse

– Sløseriombudsmannens dom er at det å bevilge penger til forskning på rasisme, er sløsing med skattebetalernes penger. Men for oss som til daglig jobber med mennesker, voksne som barn, som på jevnlig basis må forholde seg til rasisme og diskriminering på forskjellige arenaer i livet sitt, er forskning på rasisme i Norge en knapp ressurs som det trengs mer av, mener Tirillsdottir Heinesen.

Les også: «Rune» hater nordmenn, og belønnes for det (+)

Rasismeforskning er litt forskjellig fra ordinær forskning. De begynner med konklusjonen først: «Rasisme er et stort problem». Så søker de med lykt og lupe etter premisser som kan bekrefte konklusjonen. Men det er mer enn ofte de ikke finner noe, og da har man alltid noen nødløsninger. Slik som den velbrukte HRS, arketypen på alt som kan sies om rasisme i vårt samfunn. Av og til kan det gå inflasjon i bruk av HRS, men da kan de hente seg inn og trekke SIAN opp fra hatten.

Eller så kan de bruke formuleringer, noe Antirasistisk senter gjorde. De skrev en rapport til FN der de kalte seg «sivilsamfunnet», og plasserte Resett under overskriften «hatefulle ytringer». I klassisk «antirasistisk» stil fant de noe i kommentarfeltet, og lot det skinne gjennom at eksemplet stammet fra redaksjonell plass.

Finnes det ikke rasisme, så må det skapes.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474