KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har snakket med statsministeren om boligsaken, og at hun får svare om hvorvidt hun har tillit til ham.

Ropstad holdt en pressekonferanse fredag, samme dag som Aftenposten skrev at han innrømmer å ha tatt aktive grep for å slippe skatt på pendlerboligen i Oslo.

Aftenposten melder at det dreier seg om 175.000 kroner, og Ropstad er i dialog med Skatteetaten om å betale det han skylder.

– I 2020 avtalte jeg med mine foreldre at jeg skulle dekke faste utgifter til huset hjemme fordi det også gjorde at pendlerleiligheten min havnet inn under det regelverket som gjorde at den ikke var skattepliktig. Det var en feil av meg, og det vil jeg beklage, sa Ropstad han innledningsvis.

Han utdyper overfor NTB at han meldte fra om at han kom til å ha utgifter fordi planen var å betale deler av de faste utgiftene i huset til foreldrene på Sørlandet, samt at statsrådsboligen dermed ikke ville bli skattepliktig.

– Men da tolkningen og oppfatningen hos Statsministerens kontor var at faste utgifter ikke spilte inn, så valgte jeg å likevel ikke gjøre det. Det var en veldig dårlig vurdering, og det skulle jeg ikke ha gjort, sier han.

Vil fortsette

Ropstad ønsker å fortsette både som partileder og som statsråd den siste tiden før regjeringsskifte.

– Jeg er veldig motivert for å lede partiet, for å løfte det og for å sikre at KrF fortsatt skal spille en viktig rolle i norsk politikk. Men jeg skjønner at jeg har skuffet mange i dag, og jeg kan heller ikke kreve at de har tillit til meg, sier han.

– Uheldig

Erna Solberg måtte og fredag svare på en lang rekke spørsmål fra pressen om denne saken, ifølge NTB.

– Jeg opplever at han er oppriktig lei seg for det som har skjedd og at det gikk i glemmeboken da han trodde det ikke betød noe. Vi må være forsiktige med slike ting.

– Det er uheldig at Ropstad ikke har rettet opplysningene.

