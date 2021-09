annonse

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han skulle ha meldt fra til Statsministerens kontor om at han ikke betalte utgifter hos foreldrene.

Fredag holdt Ropstad en pressekonferanse, samme dag som Aftenposten skrev at han innrømmer å ha tatt aktive grep for å slippe skatt på pendlerboligen i Oslo.

Ropstad understreker at han har snakket med statsministeren om boligsaken, og at han håper å få fullføre tiden som barne- og familieminister.

– I 2020 avtalte jeg med mine foreldre at jeg skulle dekke faste utgifter til huset hjemme fordi det også gjorde at pendlerleiligheten min havnet inn under det regelverket som gjorde at den ikke var skattepliktig. Det var en feil av meg, og det vil jeg beklage, sier Ropstad.

– Jeg håper jeg kan fullføre den siste måneden som barne- og familieminister før det kommer en ny regjering, sier han på spørsmål fra TV 2.

Sentralstyret i KrF skal ha en gjennomgang av hele valgkampen – og partileders rolle, etter valgnederlaget. Det bekrefter sentralstyremedlem Magne Supphellen.

– Sentralstyret kommer til å vurdere hele valgkampen, inkludert hva som har skjedd og hva vi har gjort av ulike ting i valgkampen. En del av det er selvfølgelig partileders rolle. Vi skal vurdere bredt og grundig. Vi kommer tilbake når vi har tenkt oss godt om, sier Supphellen til Stavanger Aftenblad.