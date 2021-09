annonse

Ropstad møter pressen kl 11:30 etter avsløring.

Aftenposten har tidligere avslørt at partileder Kjell Ingolf Ropstad (KrF) var folkeregistrert hos foreldrene på gutterommet i Agder. Dermed kunne han få gratis pendlerleilighet av Stortinget. Ropstad eide samtidig et hus i Lillestrøm, som han leide. Drtte foregikk i ti år.

Så ble han statsråd, og Statsministerens kontor, hadde mer kontroll på regelverket, så de spurte Ropstad om han betalte leie til foreldrene. Det er et ettertrykkelig krav for gratis bolig at man har leieutgifter på «hjemstedet». Det gjorde Ropstad ikke og dermed måtte han skatte 140.000 kroner i fordel på statsrådsboligen som var verdsatt til 465.000 per år.

Men nå kan Aftenposten avsløre at Ropstad året etter, i 2020, oppga at han skulle betale leie til foreldrene. Dermed unngikk å betale skatt ved å oppgi at han hadde boutgifter til foreldrenes hus.

– Jeg avtalte med mine foreldre at jeg skulle dekke faste utgifter for dem, fordi jeg da ville falle inn under skattefritaket. Det var en dårlig vurdering, sier Ropstad til avisen.

Aftenposten kan nå dokumentere at SMK ba Ropstad skrive om han hadde utgifter i forbindelse med bolig på hjemstedet eller ikke. I 2019 svarte Ropstad nei. Da fikk han en skatteregning på 140.000 kroner.

Året etter unngikk Ropstad å betale for I november 2020 svarte Ropstad derimot at han hadde utgifter knyttet til boligen på hjemstedet.

Ropstad gjorde en avtale med foreldrene sine om at de skulle sende ham en regning for boutgifter for gutterommet. Ifølge Aftenposten sparte han da 175.000 kroner i skatt for 2020.

Msen Ropstad betalte aldri regningen til foreldrene sine, skriver avisen.

– På det tidspunktet vurderte jeg at det var bedre å betale en del av de utgiftene for at pendlerboligen ikke skulle være skattepliktig, sier han.

