Strømprisen har skutt i været, og Ap, SV og Sp er enige om at noe må gjøres. Men de er uenige om hva.

Strømprisen er opp i 1,23 kroner kilowattimen, før påslag som nettleie, avgifter og lignende, ifølge E24.

– Det viktigste for at vi skal ha råd til å holde lysene på, er å fjerne elavgiften. Jeg skal ikke forskuttere hvem som skal forhandle hva med hvem, men vi har klart og tydelig redusert avgiften i våre alternative budsjett, sier energipolitisk talsperson Ole André Myhrvold i Senterpartiet til VG.

Men SV vil ikke fjerne elavgiften. De vil heller gi hjelp til de med dårlig råd. Audun Lysbakken vil ha strømkompensasjon til de 90.000 mottakerne av bostøtte i Norge.

Espen Barth Eide fra Ap er også skeptisk til å fjerne avgifter.

– Det vil eierne av de største villaene tjene mest på. Men man kan tenke seg en terskel hvor elavgiften automatisk går ned når strømprisen kommer over et visst nivå. Ellers vet vi at kompensasjon via bostøtten er veldig treffsikkert.

