Påtråppende statsminister Jonas Gahr Støre hevder han ikke ga blaffen i smittevernet under valgseieren.

Da det ble klart at Arbeiderpartiet tok over makta på valgnatten, gikk Støre rundt til sine støttespillere på Folkets Hus i Oslo og ga de kyss og klem.

Det hele ble fanget opp av TV-kameraene til NRK. Men NRK-programleder Ingerid Stenvold reagerte ikke på at Støre og Arbeiderpartiets politikere ga blaffen i smittevernsreglene.

«Mens vi snakker her nå så ser vi Jonas Gahr Støre går fra bord til bord og smittevernsreglene er også opphevet der for kvelden. Det får vi leve med. Det er noe fint med det også at man kan glemme den (smittevernreglene) et øyeblikk når gleden er stor, slik den er for Arbeiderpartiet akkurat nå», sa Stenvold med et smil om munnen.

I følge norske myndigheter er verden og Norge inne i en dødelig pandemi. Myndighetene krever at folk følger de såkalte smittevernsreglene og Regjeringen har publisert liste over «nasjonale tiltak» på egen nettside. Om man bryter reglene kan man vente seg kraftige bøter.

Dobbeltmoral

Krf-politiker Simon Friis Larsen la ut video av Støres kyssing og klemming på Facebook og skrev at det var på tide å oppheve coronareglene om å holde avstand.

I kommentarfeltet var folk rasende og skrev at det var dobbeltmoral av politikere mens vanlige folk blir bøtelagt for å bryte reglene påtvunget av norske myndigheter.

Både Espen Nakstad og Jonas Gahr Støre har uttalt seg etter at Resett var den første i Norge til å lage sak om politkernes brudd på smittevernet.

– Arrangøren kan ikke stilles til ansvar for at deltakerne på arrangementet eventuelt ikke holder avstand til enhver tid, sier Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, til NRK.

I artikkelen fremkommer det ingen uttalelse fra Nakstad om Støres regelbrudd.

– Fulgte regler

Støre hevder på sin side at han forstår at det så «tett ut» på bildene fra Arbeiderpartiets valgvake. Men nekter for at han selv og de på Folkets Hus ga blaffen i smittevernet, til tross for at regelbruddene ble fanget på direkten hos NRK.

– Det som var prinsippene hos Arbeiderpartiet var at man fulgte regler med bordsetting og avstand og distanse, men det er klart at når folk står og jubler så kan det bli tett, sier han til pressen på Stortinget torsdag.

Støre mener at det ved flere anledninger gjennom valgkampen ble veldig nært, og erkjenner at de må «jobbe med distanseringen».

Det er ikke kjent om det er opprettet politietterforskning eller utstedt bøter etter Støre smittevernsbrudd.

