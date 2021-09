annonse

Marit Slagsvold (59), kona til Ap-leder Jonas Gahr Støre tok i fjor presteutdannelse. Når blir hun ordinert til prest.

Ordinasjonen skal utføres av biskop Kari Veiteberg under en høymesse i Oslo domkirke på søndag, melder Dagen. Til nå har hun jobbet som vikarprest i Uranienborg kirke.

– Mitt ønske er at Kirken skal være et åpent, relevant og givende sted for undring, utforskning og deltakelse i troens mysterium. Slik at vi – hver for oss og sammen – kan være tro mot og snakke sant om det vi erfarer, trenger og lengter etter, sier Marit Slagsvold til Kirken.no.

Jonas Gahr Støre fortalte i et intervju i Dagbladet i fjor at hans kone studerte ved MF vitenskapelig høyskole, og at han var stolt av henne.

– Jeg har stor sans for mennesker som tar selvstendige valg og følger egen overbevisning i livet. Marit er sosiolog og gestaltterapeut fra før, og hennes valg er spennende og modig, hun er nysgjerrig og har full støtte fra meg.

