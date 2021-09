annonse

Det er i lokalene til det nå nedlagte kvinneministeriet at moralpolitiet i Kabul skal holde hus.

Taliban skal ha stengt Afghanistans kvinnedepartement og erstattet det med et departement for å håndheve streng religiøs lære, skriver NTB. Islam er imidertid ikke bare en religion, det er også en politisk ideologi vil mange hevde.

I Kabul, ved den gamle bygningen til departementet for kvinnesaker, er det satt opp skilt for det nye Departementet for promotering av dyd og forebygging av umoral. På engelsk er navnet Ministry for Propagation of Virtue and Prevention of Vice.

Taliban replaced the Women's Affairs Ministry with the Ministry of Vice and Virtue. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/odVd4avdHx — Khalil Noori (@KhalilNoori) September 17, 2021

Også under Talibans forrige periode med regjeringsmakt, mellom 1996 og 2001, hadde de et departement med samme navn. Det var den gang beryktet for å håndheve islamsk lære i henhold til sharia.

Kvinner ble pisket på gaten hvis de viste hender og føtter eller gikk uten en mannlig eskorte som var i familien. Jenter fikk ikke gå på skolen.

Under den vestlige okkupasjonen av landet fra 2001 til 2021 sto kvinners rettigheter og deltakelse sentralt i politikk og ressursbruk.

Den franske filosofen og aktivisten Bernard Henri Lévy har lagt ut denne Tweeten som angivelig viser en steining i Afghanistan utført i 2019. Steining er en straff som utføres for visse forbrytelser etter sharia, blant annet for utroskap.

