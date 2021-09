annonse

Jeg gir aldri opp kampen for et tryggere og bedre Norge, og dette er bare starten på begynnelsen – på en ny politisk antiglobalistiske folkebevegelse med den rette kraften til å alltid sette Norge først, i motsetning til stortingsglobalistene.

Jeg satser allerede nå på at kommune- og fylkestingsvalget i 2023 og stortingsvalget i 2025, skal bli det store nasjonale gjennombruddet for Demokratene.

Ja, jeg har uttalt til Fædrelandsvennen at jeg følte at dette var en stor sjanse til å gjøre comeback som stortingsrepresentant. Dette noe flere meningsmålinger viste. Valgresultatet for Demokratene nasjonalt endte på godt over 34000 stemmer med en oppslutning på godt over 1,1 prosent på landsbasis. Jeg har da aldri avvist at jeg stiller som stortingskandidat i 2025, for partiet Demokratene, som alltid setter Norge først.

Husk at Demokratene ikke fikk være med i debatter, valgomater, skoledebatter og ble utsatt for en udemokratisk medieboikott. Dette har selvsagt ikke vært gunstig for oppslutningen, ei heller intenst markedsførte løgnkampanjer mot oss på en av våre hovedarenaer, Facebook, samt en velsmurt kampanje fra våre motstandere som dessverre FrP med tyngde deltok i, der det eksempelvis ble påstått at en stemme til Demokratene ville være bortkastet, da den gikk til Støre, noe som selvfølgelig er helt feil.

Hadde vi fått inn representanter på stortinget allerede nå, ville vi ha kunnet påvirke norsk politikk daglig i riktig retning – selv med kun én representant slik flere meningsmålinger viste. Demokratene har fortsatt Norges beste partiprogram, og de neste fire årene har vi en helt annen finansiell plattform enn tidligere. Med partistøtte basert på stemmetallet, samt kontingenter fra et fortsatt stigende antall medlemmer, vil vi være i stand til å utvikle organisasjonen til «eliteserienivå», og vi vil hele veien ha et ord med i laget i norsk politikk, selv om vi ikke er på Stortinget før i 2025.

Det har i valgkampen vært lagt ned en fantastisk innsats fra entusiastiske tillitsvalgte og medlemmer i vårt parti – over hele Norge. Vi har hatt stands nesten overalt, vi har vært aktiv på sosiale medier, det er skrevet en haug innlegg og artikler i de mediene vi slipper til i, og et enormt antall brosjyrer er distribuert på ulike måter. Tusen takk til alle som har bidratt: Innsatsen fortjener uten tvil terningkast 6.

Derfor gleder jeg meg videre til nye valgkamper og valg i kampen for tryggere og bedre Norge, der Demokratene alltid vil sette Norge først i alt vi gjør politisk.

