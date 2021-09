annonse

annonse

Flere tusen år etter at den siste ullhårete mammuten forsvant fra jordens overflate, vil et amerikansk firma gjenopplive elefantens hårete slektning.

Et partnerskap med genetikere fra Harvard-universitetet skal hjelpe det nye bioteknologiselskapet Colossal. De sier deres innsats for «av-utrydding» kan bane vei for å gjenopprette ødelagte og tapte økosystemer. Det skal kunne bidra til å bremse eller stanse klimaendringene.

– Aldri før har menneskeheten vært i stand til å bruke kraften i teknologien til å bygge opp igjen økosystemer, lege planeten og bevare fremtiden ved å opprette nye bestander av utryddede dyr, sier Ben Lamm, Colossal-sjef og en av grunnleggerne.

annonse

– I tillegg til å vekke gamle, utryddede arter som den ullhårete mammuten til live, kan vi bruke teknologien til å bevare arter som er i ferd med å forsvinne eller arter der menneskene har bidratt til utryddelsen, sier han.

Levde samtidig med mennesker

Den ullhårete mammuten vandret over store deler av Arktis og eksisterte samtidig med mennesker som gikk på mammutjakt for å skaffe mat, skinn, bein og støttenner. De sistnevnte kunne blant annet brukes til lage verktøy.

For rundt 10.000 år siden var mammuten utryddet på fastlandet, men noen små bestander overlevde på øyer i det som i dag er arktisk Russland, fram til for rundt 4.000 år siden. Det var dermed fortsatt noen mammuter igjen da pyramidene i Egypt ble bygget.

annonse Vil lage elefanthybrid

Den nærmeste slektningen som fortsatt lever, er den asiatiske elefanten, som har 99,6 av sitt DNA til felles med den hårete forfaren. Colossal vil hente DNA fra mammutlevninger som er bevart i permafrosten og pode det inn i genmateriale fra elefanter for å skape en hybrid. For å få til dette vil de blant annet bruke såkalt Crispr-teknologi for å modifisere genmaterialet.

– Teknologien vi har kommet over i jakten på vår visjon – en levende, vandrende skapning som er noe i nærheten av en ullhåret mammut – kan skape viktige muligheter i bevaringsarbeid og på andre områder, sier George Church, en Harvard-genetiker som var med på å starte Colossal.

Mammuten bidro til å bevare et sunt miljø i Arktis, og Colossal mener en gjenoppliving kan revitalisere gresslettene i regionen, som blant annet binder opp karbon.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474