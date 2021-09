annonse

32 prosent av tenåringsjenter får økte komplekser på grunn av kroppen sin på grunn av Instagram.

Det kom fram i en undersøkelse Facebook (som eier Instagram) selv fikk utført og som en slide fra mars 2020 viste at de var klar over. Likevel fortsatte selskapet sin rekruttering av unge brukere.

Det får politikere i USA til å reagere.

Det er Wall Street Journal som har avslørt at Facebook hadde kjennskap, og unnlot å gjøre noe med det.

«Tenåringer peker på Instagram for økningen i angst og depresjon,» het det i en annen slide. Videre var det kjent at 13 prosent i Storbritannia og 6 prosent i USA hadde selvmordstanker knyttet tilbake til bruken av Instagram.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg har på sin side fremhevet Instagrams evne til å skape positive nettverk og knytte folk sammen og var til hjelp for folks mentale helse. Kritikere mener nå at Facebook har opptrådt kynisk og ikke har løftet en finger for å avhjelpe en situasjon med negative konsekvenser som de selv var klar over.

– Facebook visste det. De fulgte med. Men i jakten på penger og mer dollar i profitt, gjorde de ingenting, sa senator Marsha Blackburn (R).

Også demokratene er kritiske, Senator Richard Blumenthal (D) er ute på Twitter:

– Facebook visste om Instragrams ødeleggende effekt på unge mennesker i mange år, men deres egne ansattes advarsler ble bare skjøvet til side, skriver han.

Facebook has known for yrs of Instagram’s damaging effect on young people—but its own employees’ warnings were shoved aside in favor of growth-at-all-costs. I'm appalled & alarmed by Facebook's targeting of teens w/dangerous products while hiding the science of its toxic impact. https://t.co/5etCUZNvzl

— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) September 14, 2021