En av spillerne er politianmeldt.

Det var i en kamp mellom Tollnes og Herkules mandag kveld spillerne barket sammen.

TA skriver at det tok «fullstendig av mot slutten av kampen». Underveis var det tøffe taklinger fra begge lag. Dommerne skal etter tilskueres oppfatning ha mistet kontroll på kampen.

Helt mot slutten av kampen skal en av Herkules-spillerne ha slått en Tollnes-spiller før han sparket ham i hodet mens han lå nede på bakken. Da kom flere tilskuere inn på banen og blandet seg i håndgemenget.

Tollnes-spillerne gikk rett i garderoben, mens Herkules-spillerne ble holdt igjen på banen av sin trener for at det ikke skulle blusse opp på nytt. TA skriver at flere vitner kan fortelle om at «det nesten virket som om Herkules-spillerne feiret da de kom inn i garderoben, til tross for at de tapte kampen.»

– Vi tok alvorspraten ute på matta, og når vi gikk inn i garderoben ville jeg få opp humøret til gutta igjen, og roste dem for en god kamp. Det var på ingen som helst måte noe feiring for at det ble et slagsmål, sier Herkules-trener Amjed Thaher.

Nestleder i Herkules Fotball, Adrian Lillefjære, sier han er skuffet.

– Vi tenker at dette ikke er noe som hører hjemme noe sted. Vi er opptatt av at våre medlemmer skal ha et godt og trygt idrettstilbud, og at det som har skjedd virkelig ikke hører hjemme noe sted, svarer han.

– Hvilke tiltak gjør Herkules nå?

– Det er fortsatt tidlig i prosessen, men jeg har snakket med daglig leder i Tollnes, G19-treneren til Tollnes og lederen i kretsen. Vi har prøvd å få et så korrekt hendelsesforløp som mulig. Vi har gått i dialog med Tollnes, og jeg skal, sammen med et annet styremedlem, stille på et spillermøte hos Tollnes i løpet av nærmeste framtid for å beklage. Vi vil også ha et felles ledermøte i klubben, og vi vil snakke med de involverte fra vårt lag. Vi må sørge for at noe sånt aldri skjer igjen, sier han.

Kampreferatet Resett har fått tak i viser at det ble utdelt 4 røde kort til Herkules og seks gule til Tollnes. Spilleroppsettet hos Herkules tyder på en betydelig overvekt av spillere med en fremmedkulturell bakgrunn.

