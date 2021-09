annonse

Fredrik Solvang vokste opp på Setermoen. Det var tøfferen enn de fleste har forstått. Solvang følte seg utenfor, på grunn av hudfargen. Han ble adopert fra Sør-Korea.

Det var i Lindmo på NRK fredag han fortalte om erfaringene, og tok til tårene.

– Jeg er aldri blitt utsatt for noe systematisk rasisme. Men som brunt barn på et lite sted så vet man alltid at man er det. Man blir gjort veldig oppmerksom på det. For min del så var jeg egentlig veldig alene, og jeg tror ikke det er helt bra. Jeg vet at det har gjort at det har tatt meg veldig lang tid å forsone meg med egne trekk og leve med det utseendet jeg har, sa en tydelig preget Solvang.

Solvang sa han utviklet selvforakt på et tidspunkt. Han mislikte alle områdene han tilsynelatende var annerledes, og så på det å være hvit som et ideal.

– Og da kommer man alltid til kort. Det som er synd er at det er de verste kommentarene som setter seg, og som man aldri glemmer. De sitter, fortalte Solvang.

16 år gammel dro han til Sør-Korea på jakt etter opphavet sitt

– Å være adoptivbarn er en spesiell situasjon. Du har familie og venner som er glad i deg, men de kan aldri forstå helt. Det å se noen for første gang som liknet på meg var helt ubeskrivelig og veldig godt, sa han.

Det har kommet mye støtte til ham på sosiale medier. Og nå er han ute og takker for støtten. Innlegget har i løpet av tre timer fått hele 7.000 reaksjoner. Og det slutter nok ikke med det.

Vi gjengir Facebook-innlegget i sin helhet.

Kjære alle dere som det siste døgnet har skrevet til meg om besøket i Lindmo. Dere har nå et valg, enten lager dere en spleis sånn at jeg kan ta meg fri den neste uka for å svare dere hver i sær, eller så tar dere imot denne hjertefølte og inderlige kollektive takken.

Så mange av dere skriver at det Tinashe Williamson og jeg fortalte om gjorde at noe inni dere endret seg. For meg gjør det disse veldig lite planlagte minuttene i studio verdt det.

Mange skriver at dere selv er brune, har opplevd mobbing, følte dere annerledes, har vært på utsiden, er adoptert eller har adoptert – og at dere dro kjensel på følelsene vi beskrev.

Til deg som er ung og som gruer deg for skoleveien, som bare vil gjemme deg vekk for å unngå at noen kommenterer annerledesheten din, til deg som bare føler deg mindre og mindre fordi du har begynt å tro på det stygge de sier om deg:

Fortell noen voksne hvordan du har det, vær ærlig til mamma og pappa, venner og familie. De vil bli lei seg, men de blir knust når de skjønner at du har båret på alt dette alene alt for lenge. De voksne kan prøve å tenke ut en plan som gradvis får det til å bli bedre. Husk at sår gror.

Og til slutt blir du voksen selv, og da må du velge å legge det bak deg. Og da blir du strålende!

