annonse

annonse

Sadio Mané hadde scoret i åtte kamper på rad mot Crystal Palace før lørdagens kamp. Han scoret på ny i Liverpools 3-0-seier og sikret ny Premier League-rekord.

Aldri før har noen spiller i Premier League scoret i ni kamper på rad mot samme motstander, men den rekorden sikret Mané lørdag.

Målet kom like før pause. Mohamed Salah presset fram en redning av keeper da han headet mot mål etter en dødball og på returen fant Mané nettmaskene mot Crystal Palace, igjen.

annonse

Dermed har han rekorden alene etter å ha delt rekorden med Robin van Persie som i sin tid scoret i åtte kamper på rad mot Stoke.

Scoringen var også Manés mål nummer 100 for Liverpool og hans 98. nettkjenning i Premier League totalt. Salah scoret sitt 100. mål i Premier League forrige helg og lagkamerat Mané nærmer seg plass i den eksklusive gruppen av spillere med 100 mål i Premier League.

1-0 sto seg til pause og etter hvilen la Liverpool på til både 2- og 3-0. Salah scoret igjen etter 78 minutter, før Naby Keita fastsatte sluttresultatet med et flott mål like før full tid.

annonse

Liverpool topper dermed tabellen ettersom Manchester City spilte 0-0 mot Southampton.

Nær sjokkledelse

Crystal Palace-manager Patrick Vieira hadde uttalt før kampen at bortelaget skulle gå fryktløst til verks og den tidligere Arsenal-spilleren holdt ord. Allerede etter to minutter fikk Liverpool-keeper Alisson så vidt avverget et forsøk fra Wilfried Zaha via stolpen og ut.

Minuttet senere traff Palace stolpen igjen. Etter en corner endte ballen hos tidligere Liverpool-spiller Christian Benteke som sto alene foran mål. Tankspissen burde gitt Palace ledelsen, men headet i stolpen.

Men Liverpool ristet av seg sjokkåpningen og tok raskt initiativet i kampen. Like før pause kunne de juble for ledelsen takket være Manés rekordmål.

Perlemål fra Keita

Liverpool hadde grei kontroll på kampen, men måtte vente til et stykke ut i 2. omgang før de kunne sikre seieren.

For etter 78 minutter var Salah på rett plass til rett tid igjen. En corner ble stusset videre på bakre stolpe, der Salah sto klar og banket inn 2-0. Det var egypterens fjerde Premier League-mål for sesongen, som er mest i ligaen sammen med Michail Antonio og Bruno Fernandes.

Mens Salah har vært en kjempesuksess for Liverpool har ikke Naby Keita fått det til å stemme like godt siden overgangen fra RB Leipzig i 2018. Da kampen nærmet seg 90 minutter fikk midtbanespilleren som kostet Liverpool over 600 millioner kroner noe å juble for. En corner ble bokset ut til Keita i returrommet, som smalt til på hel volley og la på til 3-0.

Liverpool har fått en nesten perfekt start på sesongen. Uavgjort 1-1 mot tittelutfordrer Chelsea er de eneste poengene seriemesterne fra 2019/20-sesongen har avgitt. Nå venter et møte med Mathias Normann og Norwich i ligacupen på tirsdag, før Kristoffer Ajers Brentford står for tur i Premier League neste helg.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse