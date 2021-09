annonse

Nestleder i KrF, Olaug Bollestad, overtar som barne- og familieminister etter at Kjell Ingolf Ropstad trakk seg, opplyser statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse.

Bollestad er også innstilt på å tre inn som fungerende partileder, skriver VG.

– Jeg er første nestleder og slik sett er jeg klar til å lede partiet fram til ny leder er valgt, dersom det skulle bli nødvendig, sier hun.

NTB skriver at hun ikke vil kommentere om hun er aktuell til å ta over som partileder permanent.

– Nå skal partiorganisasjon ha en prosess fram mot nytt ledervalg, og i respekt for den prosessen så vil jeg ikke nå svare på spørsmålet om jeg er lederkandidat, sier hun.

Bollestad sier at hun har forståelse for at Ropstad valgte å trekke seg.

– Kjell Ingolf har vært utsatt for et umenneskelig press og jeg har stor forståelse for den avgjørelsen som Kjell Ingolf nå har tatt, sier hun.

KrF-veteran Einar Steensnæs sier til VG at han mener de eneste som er aktuelle til å overta ledervervet, er Olaug Bollestad og Dag-Inge Ulstein. Dette begrunner han med at partilederen bør ha base på Stortinget. Ettersom KrF ikke kom over sperregrensen ved valget, kom partiet bare inn med tre mandater: Ropstad, Bollestad og Ulstein.

Det har tidvis vært prøvd før at noen sitter på utsiden, men det har i liten grad vært vellykket. Partilederen må ha sete i Stortinget for å kunne følge sakene og politikken, mener Steensnæs, som tidligere har vært parlamentarisk leder.

