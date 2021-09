annonse

Aker-konsernet vil ha tak i subsidier.

Under overskriften «Røkke gir klimaråd til Ap», skriver NRK at «Kjell Inge Røkke pekes på som fremtidig klimapartner for Støres regjering. I lengre tid har det vært hyppig kontakt mellom Aker-systemet og Arbeiderpartiet om det grønne skiftet.»

Disse forbindelsene mellom Røkke og Ap har vært kjent fra tidligere, men da gjaldt det olge, gass og industribygging. I 2007 overtalte Røkke regjeringen Stoltenberg til å investere 4,8 milliarder kroner i kriseutsatte Aker Kværner Holding. Tapet for staten ble 4,4 milliarder kroner, melder NRK.

Nå er det statens subsidier for det såkalte grønne skiftet som Røkke er ute etter å posisjonere seg for.

– Jeg kan ikke tenke meg en bedrift som er bedre posisjonert for det grønne skiftet enn Aker, sier Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker ASA,. Han er Røkkes nærmeste eksekutør.

– Vi trenger samarbeid med myndigheter og politikere. Det er en helt unik mulighet å etablere det med en ny regjering, sier Eriksen om Ap-SP-SV flertallet.

Eriksen vil at «handling settes bak ordene» at det kommer mer tiltak – det vil si statlige subsidier til Røkkes selskaper – for hydrogen, for havvind og karbonfangst.

Dette er områder Aker allerede er godt posisjonert. De har allerede opprettet flere fornybarselskaper er opprettet. I sommer inngikk de partnerskap innen havvind med den statlige kjempen Statkraft.

Espen Barth Eide, som energipolitisk talsperson i Ap, bekrefter den tette kontakten.

– Hvor mange møter har det vært?

– Det husker jeg ikke, sier Espen Barth Eide.

– Hvem har deltatt på møtene med Aker?

– Terje Aasland og jeg er blant dem som har møtt Aker en del ganger.

– Hva med Støre og Røkke, har de deltatt?

– Det har også vært møter med Støre og Røkke til stede, bekrefter Espen Barth Eide.

Arbeiderpartiet har vedtatt at de ønsker et forpliktende klimapartnerskap med næringslivet, som en del av den aktive industripolitikken.

– Er det naturlig at Aker blir en samarbeidspartner i den nye regjeringens industripolitikk?

– Det er naturlig at store aktører som Aker, Equinor og Statkraft blir klimapartnere, sier Barth-Eide.

– Så Aker er aktuelle som klimapartner?

– Ja, de er det, sier Aps energipolitiske talsmann. Han er trolig tiltenkt en statsrådpost.

