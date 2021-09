annonse

annonse

Skatteetaten sier at de ville gitt et annet svar på spørsmål om skatt på Kjell Ingolf Ropstads statsrådsbolig om de hadde fått riktige opplysninger fra Statsministerens kontor (SMK), melder NTB.

– I henvendelsen fra SMK ble det opplyst som en forutsetning at det var utgifter til bolig på hjemstedet. Dette vilkåret ble derfor ikke nærmere problematisert i svarbrevet, sier seksjonssjef Lene Marie Ringså i juridisk avdeling i Skatteetaten til Aftenposten.

Hun sier at det ikke stemmer at Skatteetaten har svart SMK at pendlere uten utgifter til boligen på hjemstedet slipper å betale skatt av fri bolig fra arbeidsgiver, og at det ble presisert i uttalelsen fra etaten at pendlerboligen må innebære en merkostnad for arbeidstakeren, samt at den som disponerer boligen, må være i en merkostnadssituasjon. I det ligger at man må disponere bolig på hjemstedet og ha utgifter til denne.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse