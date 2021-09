annonse

En ung mann voldtok to kvinner Malmø under det som beskrives som torturlignende forhold og ble dømt til fengsel. Men mannen viste seg å være yngre enn retten først trodde og fikk derfor for lang straff. Svenske justismyndigheter har nå gitt mannen 840.000 svenske kroner i erstatning. Det reagerer Moderaterna-lederen sterkt på.

Det var i oktober 2017 at han ble dømt for kidnapping, to forhold for grov voldtekt og forsøk på utpressing til fengsel i tre år og tre måneder. sammen med sin eldre bror hadde han kidnappet og voldtatt to kvinner i Malmø. Den ene under torturlignende forhold, skriver Aftonbladet.

En av sakene fikk spesiell oppmerksomhet fordi kvinnen ble løslatt fra et kjellerrom i en massiv politioperasjon, Da hann hun vært holdt fanget i 24 timer. Lagmannsretten forlenget deretter fengselsstraffen til fire år og seks måneder. Retten bestemte også at mannen skulle deporteres fra Sverige.

Både tingretten og lagmannsretten gjorde vurderingen av at mannen var 18 år eller eldre på tidspunktet for forbrytelsene.

Etter nye undersøkelser fra Rettsmedisinsk etat og gjennomganger av mannens identitetsdokumenter, viste det seg at mannen faktisk var 15 og 16 år gammel da voldtektene fant sted.

Saken havnet på lagmannsrettens bord igjen og mannen ble til slutt dømt til to års fengsel, noe som betyr at han ville bli løslatt på prøveløslatelse etter 16 måneder. Mannen hadde da sittet varetektsfengslet i drøyt to år og åtte måneder – 14 måneder lenger enn foreskrevet i den nye straffen.

For denne «ekstratiden» tilkjennes han 840 000 SEK i erstatning.

«Ved fastsetting av beløpet er det tatt i betraktning at frihetsberøvelse og straffen var ment for særlig alvorlig kriminalitet», heter det i avgjørelsen.

– Veldig, veldig sint.

Moderaternas leder Ulf Kristersson reagerer sterkt.

«Dette gjør meg veldig, veldig sint. Slik kan vi ikke ha det. Det er så fullstendig absurd og så respektløst overfor mannens offer.»

