annonse

annonse

Vaksinering av 12-15 åringer er i full gang. Men de som har hatt korona, får ikke vaksinene. Det reagerer nå en del foreldre på, skriver TV 2.

Det var i Bærum det skjedde. Tusenvis av foreldre fikk melding om vaksine og fylte ut samtykkeskjema. Deretter ble ungdommene kjørt til vaksinasjonssenteret for å få sitt stikk.

Men der oppsto «kaoset», skriver TV 2. For mange av elevene på Ramstad skole i Bærum har hatt korona, det var smitteutbrudd etter en leirsamling. De fem første i køen fikk vaksine, men så ble det stoppet.

annonse

Retningslinjene er at de som har hatt korona ikke skal få vaksine.

Inntil nylig var anbefalingen fra FHI at man bør ta koronavaksinen seks måneder etter gjennomgått covid-19. For et par uker siden ble dette endret til 12 måneder.

– Da ble det mange tårer fra fortvilte ungdommer, som føler at vaksinen gir en trygghet, sier en far (48) til en av 14-åringene som ikke fikk vaksine.

annonse

– Når det nå er 11 måneder siden sønnen vår og klassekameratene hadde korona, forstår vi ikke hvorfor disse ungdommene ikke kan få vaksinen. Det er spesielt frustrerende når vi nå står midt i en fjerde, stor smittebølge her i Bærum, sier 48-åringen.

– Ikke anbefalt

Vaksinekoordinator og leder for folkehelsekontoret i Bærum, Tonje Kristin Vågårøy, sier til TV 2 at hun har forståelse for frustrasjonen.

– Tirsdag hadde vi noen tilfeller med foreldre til barn mellom 12 og 15 som ønsket at barnet deres skulle få vaksinen, selv om barna hadde hatt korona, sier Vågårøy.

Vaksinekoordinatoren tok da kontakt med kommuneoverlege og smittevernoverlege, som igjen sjekket med FHI.

– Vi anbefaler at ungdom mellom 12-15 år, som tidligere har gjennomgått koronasykdom, ikke bør vaksineres. Dette fordi de har god beskyttelse i lang tid framover etter en immunitetshendelse, sier Berg.

– Noen unge som har hatt korona får likevel vaksinen. Hva tenker dere om det?

– Det er ikke vårt råd, sier Berg.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474