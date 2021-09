annonse

Det oppsto kaos på grensen mellom Mexico og Texas da tusenvis av migranter fra Haiti trengte seg inn.

Men nå stenger USA grenseovergang og vil fly migrantene tilbake til Haiti. Allerede søndag begynner USA med tilbakereisen. Påtrykket fra migrantene kom brått, og det oppsto kaos.

De sov under åpen himmel, eller tok tilhold under broer. Det var varmt og dårlig sanitære forhold. Mange reiste også tilbake til Mexico for å kjøpe billig mat.

Fredag ble grensen stengt, og det har blitt etablert en midlertidig leir på mexicansk side.

De fleste av migrantene kom fra Haiti i Kariben. Det er en øy med elleve millioner innbyggere. Det er et fattig land som har blitt herjet av flere naturkatastrofer. Wikipedia skriver at Haiti har den dårligste økonomi på den vestlige halvkule, og er et av verdens fattigste land. Rundt 80 prosent av befolkningen lever i ytterste fattigdom.

Guvernør i Texas Greg Abbott uttaler at president Joe Biden ikke har gjort noe for å stoppe migranter.

– Biden-administrasjonen er i full oppløsning, og håndterer krisen ved grensa like dårlig som evakueringen fra Afghanistan, sier Abbott til New York Times.

