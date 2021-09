annonse

Terrorforsker mener at Sverige bør følge danskenes eksempel.

Svenske SVT melder at flere IS-kvinner skal ha blitt sluppet fri i det svenske samfunnet, etter å ha blitt avhørt. Nå kreves det fra flere hold at myndighetene gjør rede for håndteringen av IS-kvinnene. Ved ett tilfelle skal IS-kvinnen ha fått en togbillett og en telefonnummer til et krisesenter utdelt.

Terrorforsker og samfunnsdebattant Magnus Ranstorp er forbannet over avsløringene.

– Det er helt uakseptabelt at det er så lettvint man tar på disse spørsmålene. Jeg blir forbannet når jeg hører denne historien, sier han til den svenske statskanalen.

De aktuelle kvinnene mistenkes for blant annet krigsforbrytelser, og skal ha tilhørt IS’ mest ekstreme kjerne. Ranstorp, som ha vært med på å utvikle danskenes modell for å håndtere kvinnene, mener Sverige har en lang vei å gå.

Avhopperprogram

I Danmark har man siden 2007 iverksatt et særlig avhopperprogram der man håndterer mennesker som har vært i miljøer som tilsvarer de miljøene IS-kvinnene har beveget seg i. Videre har man andre sikkerhetsregler enn man har i Sverige. Dermed kan myndigheter letter dele informasjon om individer med andre.

– Man lar ikke sånne individer som er såpass farlige slippe fri. Man bør jobbe målorientert med disse kvinnene på en helt annen måte enn vi gjør i dag, mener Ranstorp.

Passivitet

Han mener at den svenske måten å håndtere IS-kvinner på er å gjøre så lite som mulig.

– Det har vært en passivitet som har vært helt ufattelig. Det har vært 300 personer som har reist ned fra Sverige. Omtrent 150 har kommet tilbake. Mange har ikke engang møtt noen innsatser fra myndighetene, og vi har ikke tatt dette spørsmålet på alvor. Det er farlige personer som har hatt kontakter med IS, verdens grusomste terrororganisasjon.

Ranstorp mener at man også bør involvere familiene til kvinnene, for å kartlegge hvilke tiltak man bør iverksette. Han mener også at man bør benytte sensorer, så mange som mulig, for å følge kvinnene og vurdere hvor farlige de er på kontinuerlig basis, samt kartlegge deres rolle i miljøene.

