Ville bare si takk.

Under en pressekonferanse angående den nye Stillehavs-avtalen mellom USA, Storbritannia og Australia, kalt Aukus, skulle USAs president Joe Biden uttrykke sin takknemlighet overfor den britiske og den australske statsministeren for det gode samarbeidet.

– Takk, Boris, sa han, og snudde seg mot en TV-skjerm med den britiske regjeringssjefen, skriver The Guardian.

– Og jeg vil takke han fyren «down under». Mange tusen takk, kompis, sa Biden, med hodet vendt mot skjermen med Australias Scott Morrison.

«Down under» er uformell engelskspråklig betegnelse på Australias beliggelse helt sør Stillehavet.

Joe Bidens forglemmelse og uformelle måte å adressere Australias mektigste politiske leder har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier.

Surely “That fella Down Under” is the equivalent of running into someone in the pub whose name you can’t remember and can only come up with “Maate”.

— Kirstin Ferguson (@kirstinferguson) September 15, 2021