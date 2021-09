annonse

Mer enn halvparten sier de vil fortsette med munnbind.

55 prosent at de vil bruke munnbind i «perioder med høy spredning av forkjølelse, influensa og andre smittsomme sykdommer», uavhengig av hva helsemyndighetene anbefaler viser en fersk undersøkelse utført av YouGov.

I tillegg til at folk vil beskytte seg selv og omgivelsene, oppgir 3 av 10 at de først vil bruke munnbind dersom myndighetene anbefaler det. Det viser totalt at nærmere 80 prosent er villig til å beholde masken – til tross for gjenåpning.

– Dette viser jo at vi fortsatt har stor tillitt til myndighetene her i Norge, sier Stig Henning Pedersen, driftsdirektør og farmasøyt i Farmasiet som har stått bak undersøkelsen.

Professor i medisinsk mikrobiologi og smittevernekspert Ørjan Olsvik ved UiT mener det er unødvendig.

– Den bruken vi har hatt nå var rettet mot koronaviruset, og en generell bruk av munnbind tror jeg ikke at kommer til å bli aktuelt her i Norge, sier han til TV 2.

Han mener imidlertod at munnbindet har vært en viktig del av Norges forsvar mot koronaviruset.

– Vi lo litt av kineserne da vi så at de gikk rundt med munnbind, men vi ser jo nå at dette faktisk har fungert, sier Olsvik.

Pedersen er godt fornøyd med nordmenns nye innstilling.

– Vi vet at det i Japan brukes som en måte å vise respekt for andre, og som et bevis på at man verner om egen helse, så det er litt artig å se at vi kanskje har fått noen japanske tendenser i Norge også. Egentlig viser det bare at vi respekterer hverandre, og det er veldig positivt, sier Pedersen.

