annonse

annonse

Mor og datter dømt for familievold. Den 17 år gamle jenta ble beskyldt for å skade familiens ære.

Agder tingrett slår fast at 17-åringen ble utsatt for psykisk og fysisk vold av sin mor og storesøster over en lengre periode. Både mor og datter nektet straffskyld, men ble funnet skyldig og dømt.

17-åringen forklarte i Agder tingrett at den sosiale kontrollen begynte da hun gikk på ungdomsskolen. Moren bekreftet i retten at hun og ektemannen ikke tillot at barna var sammen med noen de ikke kjente, skriver Fædrelandsvennen.

annonse

– Skadet familiens ære

Da moren fikk greie på at hun hadde fått ikke-muslimsk kjæreste på videregående slo hun henne i ansiktet.

«Når det gjelder valg av kjæreste må dette i forkant klareres med foreldrene. Dersom dette ikke gjøres, skades familiens ære», forklarte moren som kommer fra et land i Midtøsten. Familien har bodd i Norge i mange år.

annonse

Pisket med ledning

Da storesøsteren oppdaget at 17-åringen hadde vært på besøk hos kjæresten, fant hun fram en ledning og pisket lillesøsteren flere ganger mens moren var til stede.

Dagen etter stakk jenta hjemmefra og meldte fra til politiet. En undersøkelse av 17-åringen viste at hun hadde blåmerker på armene, beina og overkroppen.

Storesøsteren ble dømt til ett års ubetinget fengsel. Moren slapp med en delvis betinget dom, av hensyn til de yngste barna, skriver FVN.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474