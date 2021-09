annonse

Flere politikere har spurt Stortinget om de skylder skatt på pendlerboliger.

Nå varsler stortingspresident Tone W. Trøen en gjennomgang. Selv hevder hun at Stortingets administrasjon og presidentskap ikke har vært klar over at man må ha boutgifter for å slippe skatt på pendlerboligen, skriver Aftenposten.

KrF-leder Ropstad har i årene som stortingsrepresentant folkeregistrerte seg på gutterommet hjemme hos foreldrene for å få gratis pendlerbolig. Selv om han eide og leide ut halvparten av en tomannsbolig i Lillestrøm.

Det ble også avslørt at han har gitt falsk informasjon til Statsministerens kontor (SMK). Han påsto at han betalte husleie til foreldrene, og unngikk å betale 175.000 kroner skatt.

Lørdag gikk Ropstad av som KrF-leder og barne- og familieminister.

