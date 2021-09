annonse

Kommentator og nobelkomitemedlem Asle Toje sier til Nationen at mediene har hatt en hånlig tone mot Senterpartiet, og at de nå på feilaktig grunnlag er i ferd med å forhåndskonkludere at Sp til slutt vil akseptere å sitte i regjering med SV.

– Jeg er ikke like overbevist om at SV kommer i regjering, sier Toje til avisen, og utdyper:

– Sett med Sps øyne, vil det være svært vanskelig å gå i regjering med SV. De politiske prosjektene til Sp og SV er ikke gjensidig forsterkende. Det er et ganske betydelig potensial for at både Sp og SV kan «blø i hjel» i en slik regjering og nulle ut hverandres kjernesaker.

– Jeg tror Aps plan er å bruke Sp til å nulle ut SV og bruke SV til å nulle ut Sp og i midten av dem skape et mye bredere rom for det mandatet Ap bringer med seg.

At Vedum ikke vil møte SV-leder Audun Lysbakken, tolker Toje som at partiet fortsatt står fast på en mindretallsregjering med Ap.

Han mener hovedtrekket ved årets valg er at Sp har gjort sitt nest beste valg siden 1993, mens Ap har gjort sitt nest dårligste siden 1924, og at hovedstadsmediene «nok en gang» har gått på et tap fordi de ikke klarte å fange de viktigste trendene.

Kommentatoren mener mediene skapte et inntrykk av at MDG og SV kom til å gjøre brakvalg, men at de endelige valgresultatene var «overraskende gode» for Sp og Frp.

– Det er en uheldig trend at partier som er populære blant hovedstadsmediene og akademikere måles for høyt, og partier som ikke er det, måles for lavt. Det blir et kjempestort problem når en valgkamp blir meningsmålingsdrevet, sier Toje til avisen.

– Sp har sterke kort

– Sp er Norges tredje største parti og det eneste partiet som kan komme i regjering begge veier, sier kommentatoren.

Han mener Sp har «ganske sterke kort på hånden» og at de kan danne regjering med Høyre og Frp, men presiserer at Sp neppe vil gjøre det, siden de ikke har gått til valg på det.

– Men det finnes en grense for hvor langt man kan dytte Sp, og de vil kunne spørre seg om de ville få mer Sp-politikk med en annen konstellasjon. Det har Trygve med seg i forhandlingene, sier forskeren til Nationen.

Samtidig presiserer han at det nå virker avklart at Sp tilhører rødgrønn side, og at de har mer spillerom der enn i det gamle sentrum av norsk politikk. Men han tror planen er å regjere uten SV:

– Jeg tror nok at Sp går inn i dette med en plan. Jeg blir overrasket om den planen ikke er å stenge SV ute, sier Toje, som også påpeker at Sp vil få flere ministre uten SV i regjering.

